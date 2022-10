Alle lagen van de Franse samenleving staan met een lege tank

De bruine spetters zitten nog op de tankslangen. Het asfalt is nog glibberig en de geur van brandstof prikt nog in je neus. Maar benzine of diesel is dinsdagochtend bij dit tankstation van supermarktketen Auchan in het Noord-Franse Compiègne niet te krijgen. De parkeerplaatsen naast de slangen zijn met witte borden afgezet. „Geen brandstof meer”, staat er met zwierige letters op. Af en toe komt een automobilist langs, die na een blik op de borden doorrijdt.

Bonnetjes die rondwaaien op het verder verlaten tankstation verklappen dat automobilisten eerder op de dag meer geluk hadden. Om 00.03 uur tankte iemand 70,7 liter diesel voor 128,66 euro. Om 06.33 uur vulde iemand zijn of haar tank met bijna twintig liter benzine. En om 06.40 wist een automobilist nog ruim 35 liter benzine uit de slangen te krijgen. Maar op drie bonnetjes van na 06.45 uur is te zien dat geprobeerd werd te tanken, maar de betaling werd afgebroken. Toen was alles op.

Ook andere tankstations in Compiègne – een slaperig stadje zo’n 90 kilometer ten noorden van Parijs – zijn deze zonnige dinsdag verlaten en leeg; het gevolg van stakingen bij olieraffinaderijen van TotalEnergies en Esso-ExxonMobil die al twee weken aanhouden. Inmiddels heeft ruim 30 procent van de Franse tankstations minstens één brandstof niet meer, in de zwaarst getroffen regio Hauts-de France, waar Compiègne ligt, zelfs ongeveer de helft.

Grote invloed

Één tankstation in Compiègne, van TotalEnergies, heeft iets voor het middaguur nog een klein beetje diesel, zo toont het prijsbord aan de kant van de weg. Een rij van zo’n tien auto’s heeft zich opgesteld voor het tankstation, automobilisten hangen uit hun raam in een poging erachter te komen of ze ook echt aan de beurt zullen komen. Maar dan verdwijnt plots de prijs van diesel van het prijsbord, en komt een kleine, gedrongen vrouw met een bodywarmer van Total naar buiten met oranje pionnen om het tankstation af te zetten. „Ik had nog wat diesel voor prioritaires (mensen die in het onderwijs of de zorg werken krijgen bij veel stations voorrang red.), maar alles is nu echt op. Misschien hebben we morgen weer.” De straat vult zich met zuchten, merdes en putains terwijl de auto’s wegstuiven.

„Dit is toch niet normaal”, zegt heftruckchauffeur Mamadou Doubia (37) die met zijn Peugeot 307 vooraan in de rij staat bij het tankstation en dus net misgrijpt. „Ik ben al sinds 9.00 uur vanmorgen op zoek naar brandstof, ik heb vier stations geprobeerd.” Over een uur moet hij op zijn werk zijn, zo’n dertig kilometer verderop. „Mijn tank is vrijwel leeg, dus dat ga ik niet halen.”

Ook de 43-jarige huismoeder Caroline Geaul, die met haar Volkswagen Caddy misgrijpt bij een Esso-tankstation een paar kilometer verderop, zegt dat de stakingen en de bijbehorende brandstoftekorten „grote impact” op haar leven hebben. „Ik moet mijn kinderen ophalen van school en ik heb bijna geen brandstof meer. Vandaag lukt nog net, maar ik weet niet hoe ik de komende dagen moet doen.”

De stakingen maken nog maar eens duidelijk hoe zeer Fransen uit alle lagen van de samenleving nog altijd leunen op benzine en diesel – vooral buiten de grote steden. Bij tankstations in Compiègne komen glimmende Mercedessen voorbij van zakenlui uit Parijs, die in Hauts-de-France zijn voor afspraken met cliënten, maar ook gebutste stadsautootjes van thuiszorgmedewerkers die met hun auto naar cliënten gaan en gezinnen die en voiture boodschappen willen doen bij de hypermarché.

Het komt doordat autogebruik in Frankrijk ook voor kleine afstanden nog altijd volstrekt normaal is, maar ook omdat veel mensen in Compiègne simpelweg geen keus hebben. Zo is het werk van Doubia een half uur rijden, maar twee uur met het openbaar vervoer – hij zou via Parijs moeten reizen. En in het dorp waar de kinderen van Geaul naar school gaan, stoppen geen bussen. „Ik zou misschien op de fiets kunnen gaan”, zegt ze wijfelend. „Maar mijn zoon is nog maar twee jaar oud en met het drukke verkeer durf ik dat niet aan.”

Slechte timing

De stakingen komen op een slecht moment, zeggen zowel Doubia als Geaul. „Ik moet waarschijnlijk een vrije dag opnemen, maar dat kan ik er echt niet bij hebben. Het leven is al zo duur geworden”, zegt Doubia verwijzend naar de gestegen prijzen. Geaul zegt dat haar enige andere optie met de taxi gaan is, „maar dat kost ongeveer 80 euro en dat is veel te duur, zeker in deze tijden.” Ze baalt ervan dat de stakers van TotalEnergies en Esso-ExxonMobil het haar lastig maken. „Ik snap waarom ze staken, maar het heeft geen zin om het hele land lam te leggen.”

De stakende medewerkers van de oliebedrijven hebben hun werk ook vanwege de hoge prijzen neergelegd. Vakbond CGT, die een loonsverhoging van 10 procent over 2022 eist, wijst naar de toegenomen levenskosten in Frankrijk (bijna 6 procent jaar op jaar). Hierbij speelt mee dat de oliebedrijven intussen wel recordwinsten draaien door de energiecrisis, waar raffinaderijmedewerkers niet genoeg van zouden krijgen. „De directie van TotalEnergies kon wel extreem makkelijk een envelop met 2,62 miljard euro voor de aandeelhouders vrijmaken”, schreeft CGT afgelopen weekend in een open brief, verwijzend naar het dividend dat het bedrijf onlangs uitkeerde.

Hoe lang de stakingen nog zullen duren, en tanken een urenlange bezigheid blijft, is nog niet te zeggen. Er lijkt wel enige schot in de zaak te zitten. Maandag sloot Esso-Exxonmobil een principeakkoord met een deel van het personeel – maar nog niet met de stakers van de raffinaderijen. Hierop droeg Premier Élisabeth Borne lokale autoriteiten dinsdag op om stakende raffinaderijmedewerkers van dat bedrijf te dwingen weer aan het werk te gaan - hetgeen mogelijk is onder de Franse wet als stakingen het werk van nooddiensten bijvoorbeeld bedreigen. En TotalEnergies heeft bekendgemaakt eerder dan afgesproken in gesprek te willen met de bonden – maar alleen als de medewerkers weer aan het werk gaan.

Voor Doubia zal het in elk geval te laat zijn. „Ik ga nu mijn baas bellen en een vakantiedag opnemen.”