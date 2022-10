1.000 euro per maand, voor gas en elektriciteit

Hendrik Berger werkte tien jaar onder de grond, achthonderd meter diep, in de mijnen hier vlakbij. Hij begon op zijn 17de, op zijn 27ste ging hij in militaire dienst. Vandaag zit hij in zijn scootmobiel uit te hijgen van een bezoek aan supermarkt Plus in Heerlerheide, een stadsdeel van Heerlen. Hij heeft net boodschappen gedaan en wacht, binnen, tot de regen stopt.

In het mandje op de scootmobiel ligt drie liter wasmiddel. „Voor 9 euro bij het Kruidvat gescoord”, zegt hij blij, als hij weer op adem is. Opgewekte blauwe ogen in een oud gezicht. Een vlaai heeft hij ook. Vorige week bespaarden Berger en zijn vrouw 17 euro op één zak boodschappen, vertelt hij, door aanbiedingen te kopen bij supermarkt Jan Linders.

Serie De rekening De energieprijzen stijgen, maar de rekening pakt niet voor iedereen gelijk uit. In welke buurten is sprake van ‘energiearmoede’? En in welke niet? NRC onderzoekt in deze serie op vijf plekken hoe de energiecrisis doorwerkt in de levens van mensen.

Heerlen-Noord Vathorst, Amersfoort Nieuweschans Geitenkamp, Arnhem Feijenoord, Rotterdam

Berger (76) heeft ernstige COPD, een longziekte. Zijn hele familie werkte onder de grond, vertelt hij. De één werd 84, de ander ging veel eerder dood. Zelf is hij een tevreden man. 41 jaar gewerkt, tot zijn 58ste. Een dochter, twee volwassen kleinkinderen. En, goddank, het energiecontract voor vier jaar vastgezet.

Het is de ironie van Heerlen-Noord: jarenlang voorzagen de inwoners het land van kolen voor de energiecentrales. Tot de kolenmijnen dichtgingen in 1974. Sindsdien is de streek nooit meer helemaal opgekrabbeld. Grote werkgevers zijn er niet meer neergestreken. Berger werkte, net als veel inwoners van de regio, na de sluiting van de mijnen over de grens in Duitsland. Heerlen-Noord is arm. 40 procent van de bevolking is laag opgeleid – heeft alleen de basisschool of middelbare school afgemaakt.

Hier liggen ook een paar van de ‘energie-armste’ buurten van Nederland. Energie-arm betekent dat je 13 tot 20 procent van je nettoloon aan gas en licht kwijt bent. Er wonen nog veel kinderen en kleinkinderen van mijnwerkers in de oude mijnwerkerswoningen. De huizen zijn slecht geïsoleerd.

Lees ook: Grote stad is goed af met het prijsplafond

Anita Hendriks woont in Heerlen-Noord en is gemeenteraadslid voor de SP. Ze heeft recent een enquête gehouden in haar wijk. Doordat de huizen zo tochtig zijn, verbruiken de huishoudens gemiddeld 1.800 tot 2.300 kubieke meter gas per jaar. Dat is anderhalf tot twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde van 1.200 kubieke meter. Het prijsplafond dat het kabinet nu aan energiebedrijven oplegt, geldt voor het verbruik tot dat landelijk gemiddelde. Dus: tot een verbruik van 1.200 kubieke meter gas per jaar geldt een maximumprijs van 1,45 euro per kuub. Maar voor elke kuub daarboven mogen de dan geldende gasprijzen worden gerekend. Dat is gunstig voor bewoners van goed geïsoleerde huizen, maar niet voor Heerlen-Noord. „Een paar honderd euro extra per maand kunnen mensen hier niet betalen”, zegt Anita Hendriks.

Oude volksbuurt

Heerlen-Noord is heuvelachtig. Overdag zie je mensen zwaar trappen om de heuvel op te fietsen, en kinderen de andere kant op op hun fiets naar beneden scheuren. Er wonen vijftigduizend mensen – net zo veel als in een stad als Zutphen.

Amy Degener (54), vrijwilliger bij Wijkbeheer Vrieheide, houdt erg van haar buurt – een van de armste in Heerlen-Noord. Een gezellige oude volksbuurt is het. Waarom hangen er dan overal politiecamera’s? Dat, zegt Degener, is pas sinds de zomer. Er kwamen allemaal jongeren ’s avonds klooien in de wijk. „Ik hoefde een week lang geen televisie te kijken, want de jeugd ging elke avond eieren gooien naar auto’s. Er is ook weinig te doen hier hè, ze verveelden zich.”

In deze wijk, Vrieheide-De Stack, zit een Lidl, een kapper, een café, een snackbar en een buurthuis. Verderop in stadsdeel Heerlerheide is een centrum met een Action, een Blokker en een Plus. De helft van de huizen in de wijk zijn koopwoningen. De gemiddelde WOZ-waarde is laag: gemiddeld 190.000 in 2021 tegen een landelijke gemiddelde, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, van 290.000 euro.

Foto Chris Keulen Foto Chris Keulen Foto Chris Keulen In Heerlen-Noord liggen een paar van de ‘energie-armste’ buurten van Nederland. Energie-arm betekent dat je 13 tot 20 procent van je nettoloon aan gas en licht kwijt bent.

Foto’s Chris Keulen

Guido Slenter maakt grappen. „Ik heb genoeg oude meubels die ik kan verstoken hoor.” Hij drinkt koffie aan tafel in een buurtkamer van het Leger des Heils, in het centrum van Heerlerheide. Aan de muur staan tweedehands schoenen uitgestald op kleine plankjes – je kunt hier schoenen brengen en halen.

Slenter is een grote man met grijs haar, die boos wordt als je hem boven de zestig schat. Hij woont hier vlakbij in een hoekhuis, vertelt hij, waar het tocht. Hij zit regelmatig in de buurtkamer te kletsen met zijn vrienden – zes mannen, een vrouw en Aalt Fikse, die bij het Leger des Heils werkt.

Slenter (59) was tot zijn 52ste vrachtwagenchauffeur. Drie keer per week reed hij naar het Zuid-Hollandse Katwijk, door naar Vlissingen en dan weer naar Heerlen. Hij vervoerde suikerbieten.

Naast hem zit een man van 65 die vroeger achtereenvolgens banketbakker, glazenwasser, fietsenmaker en twintig jaar installateur in Duitsland was. Ook hij komt hier vaak koffiedrinken en praten.

Dit zijn „de onmisbaren”, zoals Ron Meyer ze noemt. Hij was vakbondsleider, raadslid voor de SP in Heerlen, landelijk partijvoorzitter, en leidt sinds januari een groot programma om Heerlen-Noord sociaal-economisch op te kalefateren. „We hebben hier echt arme bewoners – met een uitkering of een chronische ziekte of oude mensen met een AOW. En we hebben ook veel werkende mensen die weinig verdienen. Hun werk is onmisbaar voor de samenleving: in de thuiszorg, de schoonmaak, als chauffeur, in winkels of pakketbezorging. Zij kunnen de energienota ook niet betalen. Zij wonen ook in slecht geïsoleerde huizen.”

Onrendabele investering

De oom van Jacky Leyendecker (54) werkte in de mijnen. Zij huurt een oud mijnwerkershuisje in de Heerlense wijk Meezenbroek, van woningcorporatie Vincio Wonen. 435 euro per maand, betaalt ze, min huurtoeslag. Ze vraagt al vier jaar aan Vincio of die de oude huizen wil isoleren. Boven heeft ze enkel glas. Beneden zit dubbel glas, maar dat is veertig jaar oud. De voordeur kiert, centimeters. „Kijk, ik kan mijn buurvrouw zien door de kier.” Het huis is koud in de winter, vertelt ze. „Ik heb folie gedaan achter de radiator en achter de keukenkastjes. Ik heb tochtstrips en tochtworsten [een kussen om voor de deur te leggen] langs alle deuren. Maar het helpt onvoldoende. Als ik de keukenkast opendoe, in de winter, is het alsof ik de ijskast open.”

Haar moeder woont ook in zo’n huis – die is 74 jaar en „ziekelijk” – en haar dochter ook. „Ze stuurde me vanochtend bij het wakker worden een foto van de thermostaat: ‘Kijk mam, 16 graden’.” Leyendeckers heeft handtekeningen verzameld: ze wil dat de corporatie heel snel dubbele beglazing aanbrengt, het dak renoveert en alle kieren dicht maakt.

Woningcorporatie Vincio heeft een plan: binnen zeven jaar zullen 197 oude woningen in Meezenbroek zijn gerenoveerd. Nieuwe keuken, isolatie, alles. Nog eens 40 huizen worden vervangen door nieuwbouw – die zijn echt te oud. „Zeven jaar!”, zegt raadslid Anita Hendriks. „Bewoners kunnen niet 200 tot 400 euro extra betalen aan gas- en licht. Laat staan zeven jaar lang. Een nieuwe keuken interesseert ze nu echt niet. Ze willen het deze winter warm genoeg hebben.”

In Engeland hebben ze het al over eating or heating. Dat zou hier ook kunnen gaan gelden Woordvoerder corporatie Vincio

Vandaag gaat ze bij Vincio Wonen langs om te eisen dat ze sneller isoleren. In een reactie zegt de woordvoerder per e-mail dat van de 377 huurwoningen in Meezenbroek 197 mijnwerkerswoningen zijn, uit de periode 1908-1922, „met een laag energielabel”. Deze huizen hebben „de hoogste prioriteit” in het plan dat Vincio vorig jaar vaststelde om in de komende jaren te verduurzamen. „De huren zijn voor deze woningen twee jaar ‘bevroren’. In de andere wijk die wacht op renovatie en verduurzaming voerden we de reguliere huurverhoging wel door. De inkomsten uit deze huurverhoging zijn hard nodig om de komende jaren onze woningen gefaseerd te renoveren en verduurzamen.”

Volgens de woordvoerder blijkt uit „intensief overleg met de bewoners” dat zij „vooral een beter geïsoleerde woning wensen, waardoor de energielasten dalen en een comfortabelere woning waar vocht, schimmel en tocht worden voorkomen.” Verder wijst Vincio erop dat de behoefte aan goede energie-zuinigere woningen groot is en een „(hoge) onrendabele investering” dus te rechtvaardigen is.

Foto Chris Keulen Anita Hendriks.

Chris Keulen SP-gemeenteraadslid Anita Hendriks: „Bewoners kunnen niet 200 tot 400 euro extra betalen aan gas- en licht. Laat staan zeven jaar lang.”

Foto’s Chris Keulen

Tegelijk stelt Vincio dat „het tempo waarin het mogelijk is alle woningen te verduurzamen, het tempo van de oplopende energie-armoede niet bijhoudt. We buigen ons daarom over wat we op korte termijn voor bewoners kunnen doen.” De corporatie mikt op maatregelen voor deze winter, bijvoorbeeld het inzetten van energiecoaches en het aanbieden van kleine bouwkundige maatregelen. De woordvoerder zegt later aan de telefoon dat ze zich echt zorgen maakt. „In Engeland hebben ze het over eating or heating. Dat zou hier ook kunnen gaan gelden.”

1.000 euro per maand

Overal in Heerlen-Noord wordt gepraat over de energierekening. Een medewerker van het buurthuis in Vrieheide vertelt dat ze een nieuw termijnbedrag heeft gekregen van energiebedrijf Essent: 1.000 euro per maand – gebaseerd op de huidige marktprijzen en haar jaarlijks verbruik. „Dat ga ik natuurlijk niet betalen. Dat kán ik helemaal niet betalen.”

In de Sjpruutjes Sjop (Sjpruut is dialect voor spruit; ofwel klein kind) in Heerlerheide kunnen ouders voortaan twee keer per week gratis tweedehands baby- en peuterspullen afhalen. Geen kleding of speelgoed, wel maxicosi’s, wiegjes, babybadjes etc. Het gaat hier ook over de gasnota. „We doen de kachel één uurtje aan om de ruimte op te warmen en dan weer uit”, zegt de projectleider opgewekt.

De gratis baby- en peuterspullen is de nieuwste uitbreiding van de Sjpruut-cafés – gratis ontmoetingsplekken voor ouders in Heerlen. Dat wordt betaald door Kansrijk van start, een gemeenteprogramma dat zich richt op ouders en kind tijdens de eerste duizend dagen van hun leven. Het is de bedoeling dat de kinderen van Heerlen-Noord een veel betere toekomst zullen hebben dan hun ouders.

Foto’s Chris Keulen