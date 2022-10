Onze taalklas wordt onverwacht verplaatst naar een andere school van een ander schoolbestuur en samengevoegd met de Oekraïneklas en met twaalf Syrische kinderen die al maanden zonder onderwijs in de tijdelijke opvang in onze stad zitten. Geen docent, geen onderwijsassistent, nog geen materiaal, wel wat geld, maar geen verdere ondersteuning van gemeente, schoolbesturen of directie, geen vraag of we dit op ons willen nemen. Over drie weken starten we. Voor die ongelooflijk veerkrachtige kinderen.

