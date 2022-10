Zeker 19 doden door noodweer in Midden-Amerika

Meerdere Midden-Amerikaanse landen kampen met heftig noodweer als gevolg van tropische storm Julia. Volgens persbureau AP zijn inmiddels zeker negentien mensen om het leven gekomen. Duizenden families zijn geëvacueerd en meerdere landen hebben de noodtoestand afgekondigd.

In Honduras zochten maandag zeker negenduizend mensen hun heil in door de overheid geopende noodopvangplekken. Vijf mensen kwamen daar om het leven, onder wie een kind van vier. In El Salvador kwamen negen mensen om, onder wie vijf militairen, doordat het huis waarin zij schuilden instortte. Door het hele land, waar de noodtoestand van kracht is, zijn sporthallen ingericht om ontheemden op te vangen.

Ook Guatemala is zwaar geraakt door het noodweer. Vijf slachtoffers raakten daar bedolven door een aardverschuiving, twee anderen zijn nog vermist. De komende dagen zullen naar verwachting Mexico en het zuiden van de Verenigde Staten nog overlast ondervinden van de storm.

Orkaanseizoen

Na eerder voor overlast te hebben gezorgd in Noord-Colombia, Panama en Costa Rica trof Julia dit weekend Nicaragua hard. Met windsnelheden tot 140 kilometer per uur zorgde de storm, die tot deze zondag als orkaan werd geclassificeerd, voor een ravage in de kustgebieden. Ruim tienduizend Nicaraguanen moesten geëvacueerd worden en een miljoen mensen kwamen tijdelijk zonder stroom te zitten.

Het Caribisch gebied en Midden-Amerika wordt in deze tijd van het jaar vaak geteisterd door orkanen en tropische stormen. Op zondag kwamen in het noorden van Venezuela nog tientallen mensen om door een aardverschuiving en overstromingen; het gevolg van zware regenval. Dit jaar zorgt weerfenomeen La Niña voor nog zwaardere regenval dan gebruikelijk.