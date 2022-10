Wiebes wilde gaskraan snel dicht

En weer trilde de bodem hevig, voorafgaand aan het verhoor van een van de hoofdrolspelers in de parlementaire enquête naar de Groningse gaswinning. Begin september was er voor het eerste verhoor van oud-minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) een aardbeving in Uithuizen. Dit weekend was het raak in Wirdum, vlak voor het verhoor met oud-minister Eric Wiebes (VVD, Economische Zaken en Klimaat).

Wiebes vertelde de enquêtecommissie maandag in Den Haag dat het hem bij zijn aantreden als minister eind 2017 al snel duidelijk werd hoe „loodzwaar” het dossier Groningen was. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) had bij zijn komst de regie over de gaswinning, maar ook over het herstel en versterken van huizen die onveilig waren vanwege de aardbevingen. Alleen zat die versterkingsoperatie muurvast en waren twintigduizend schademeldingen nog niet afgehandeld.

Wiebes merkte dat de Groningse bestuurders „geen enkel vertrouwen” hadden in zijn ministerie. Ook bij bewoners was het vertrouwen ver te zoeken. Bij een van zijn bezoeken aan het aardbevingsgebied vroeg een vrouw: „Horen wij nog bij Nederland?” Die uitspraak gaf hem veel inzicht in het wantrouwen: „Dan heeft het een betekenis die verder gaat dan alleen een onveilig huis.”

Alsof dat nog niet genoeg problemen waren, lag er ook nog een belofte van zijn voorganger Henk Kamp die hij geacht werd in te lossen. Kamp had de Groningers toegezegd dat vanaf 2015 jaarlijks vijfduizend huizen zouden worden versterkt – zodat mensen bij een zware beving veilig hun huis konden verlaten. „Die veiligheidsbelofte waren we niet waar aan het maken”, zei Wiebes. Terwijl hij verantwoordelijk werd voor de veiligheid in het gebied. Heel Nederland kon met de vinger naar Wiebes wijzen en zeggen: „Alles wat mis gaat, is jouw schuld.”

Op eigen houtje besloot Wiebes het „rücksichtslos anders te gaan doen” dan zijn voorganger. De zware beving van januari 2018 in Zeerijp gaf hem de extra urgentie tot een historisch besluit te komen. Hij berekende dat er maar één manier bestond om snel het Groningse aardbevingsgebied veiliger te maken: de gaskraan dichtdraaien. „Het was klinkklare logica, ik zag geen andere mogelijkheid.” Minder gaswinning zou leiden tot minder aardbevingen en dus tot minder schade en minder te versterken huizen in het gebied, was zijn gedachte. Doorgaan op de ingeslagen weg zou „onbenullig bestuur” zijn.

Onhaalbare belofte

Veiligheid, dat was zijn doel, zei Wiebes herhaaldelijk tijdens zijn verhoor. Niemand kon hem vertellen hoe de versterking met „tenminste een factor tien” kon worden versneld zodat het snel veiliger zou worden. Dus had hij „een ander instrument” nodig: „Gas naar nul zou onherroepelijk voor meer veiligheid zorgen.” Maar voor dat ingrijpende besluit had hij wel de steun van de rest van het pas gevormde kabinet-Rutte III nodig.

In het regeerakkoord was afgesproken dat de gaswinning iets zou worden verminderd, maar dat ging veel minder ver dan wat Wiebes wilde. Tot zijn blijdschap was premier Mark Rutte „de eerste die de nul omarmde”. Maar voor de rest van de bewindslieden had hij financiële argumenten nodig. „Geen collega vond gaswinning naar nul een aantrekkelijk idee”, zei Wiebes. Dus kwamen er in de ministerraad verschillende scenario’s op tafel over de kosten en baten van stoppen met de gaswinning.

Wat deed Kamp? Hij was vooral passief

Stoppen zou ten koste gaan van de gasbaten, maar daar stond tegenover dat het schade- en versterkingskosten scheelde. Onduidelijk was alleen wanneer de aardbevingen zouden stoppen en hoeveel minder huizen er dan hoefden te worden versterkt. En dat weet nog steeds niemand, tot op de dag vandaag, benadrukte Wiebes. Desondanks stemde het kabinet in met zijn plan. Wiebes noemde het een „overwinning” voor Rutte III. Hij complimenteerde zijn collega’s van destijds. Zij kozen „overduidelijk voor veiligheid boven euro’s”.

Was Wopke Hoekstra (CDA), destijds minister van Financiën, ook zo snel overgehaald, of had hij zich verzet tegen het verlies van de gasbaten als belangrijke inkomstenbron voor de schatkist? De enquêtecommissie, die Hoekstra maandag als tweede getuige verhoorde, stelde hem daar een hele reeks vragen over. Hoekstra zei dat Wiebes hem al heel snel „aan het denken” had gezet. Na de beving in Zeerijp hadden ze tijdens een telefoongesprek afgesproken dat ze samen gingen uitzoeken of het mogelijk was de gaskraan dicht te draaien. Er lag wel een regeerakkoord dat moest worden opengebroken. Hoekstra zei tegen zijn ambtenaren: „De volgorde moet zijn: de veiligheid komt op één, de leveringszekerheid op twee en de financiën op drie.”

Wat hielp, is dat de gasbaten allang niet meer de omvang hadden die ze in de zestig jaar ervoor hadden gehad, dus voor de schatkist waren ze minder belangrijk. Daarnaast waren er meevallers op de zorgbegroting en de begroting Sociale Zaken. Met die argumenten had Hoekstra zijn collega’s in de ministerraad kunnen geruststellen, zei hij. Ze hoefden niet te bezuinigen als de gaskraan dicht ging.

De suggestie van de enquêtecommissie dat andere ministers alleen wilden instemmen als de versterkingsoperatie kleiner zou worden, verwierp Hoekstra. Die „koppeling” was er niet. Hij herhaalde wat Wiebes had gezegd: de keuze van het kabinet-Rutte III om de gaskraan dicht te doen was een principiële keuze voor veiligheid.

