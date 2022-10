Van activist tot ‘gerespecteerd leider’ - nestor van de Indiase politiek Yadav overleden

In India en met name in ‘zijn’ deelstaat Uttar Pradesh wordt gerouwd om de dood van de ervaren Indiase politicus Mulayam Singh Yadav. Yadav (82), die al geruime tijd ziek was en zijn laatste weken doorbracht in het ziekenhuis, overleed maandag. Premier Narendra Modi prijst de nestor als een „nederige en evenwichtige leider, die zeer goed was ingevoerd in de problemen van burgers”.

Yadav werd populair als protestleider in Uttar Pradesh halverwege de jaren zeventig en in de jaren tachtig. Als jonge twintiger was hij geïnspireerd geraakt door het socialisme en wilde hij de belangen van burgers uit lagere kasten en uit religieuze minderheden verdedigen. Daarvoor richtte hij in 1992 zelf de Samajwadi-partij op, een grote socialistische partij die vooral in de deelstaat Uttar Pradesh burgers wist te bereiken. In terugblikken wordt Yadav in meerdere media aangeduid met de term Netaji, een term in het Hindi die wordt gebruikt voor een „gerespecteerde leider”.

Zijn landelijke bekendheid dankte Yadav in zekere mate aan de deelstaat waarin hij opereerde. Uttar Pradesh is de grootste en dichtstbevolkte in India; de lokale politiek daar weegt ook zwaar voor landelijke debatten en de deelstaat stuurt het grootste aantal vertegenwoordigers naar het Indiase lagerhuis (Lok Sabha), waarin Yadav zelf ook zetelde. Hij werd maar liefst drie keer (1989-1991, 1993-1995, en 2003-2007) verkozen tot deelstaatpremier. In de noordelijke deelstaat zijn maandag drie dagen van rouw afgekondigd.

‘Boys will be boys’

Zijn partij was onder zijn leiding partner in meerdere coalitieregeringen. Zo werd Yadav in de nationale regeringscoalitie van 1996 tot 1998, die bekend stond als het Verenigd Front, minister van Defensie. Als socialistisch boegbeeld bleef hij zich hardmaken voor minderheden in de Indiase maatschappij.

Toch kwam hij, ook internationaal, in opspraak, toen hij in 2012 zijn verzet tegen hervorming van de straffen op verkrachting verwoordde als: „boys will be boys”. Na de fatale verkrachting van een studente in een bus laaide in India de discussie op over de strafmaat, die werd verhoogd. Vier daders werden ter dood veroordeeld en opgehangen. Enkele jaren later herhaalde Yadav echter zijn bezwaren, en stelde dat slachtoffers vaak liegen in hun aanklachten.

Interne partijstrubbelingen

De socialisten van de SP leden in de parlementsverkiezingen van 2014 een pijnlijke nederlaag in Uttar Pradesh door toedoen van de partij van de huidige premier Narendra Modi, de Bharatiya Janata Party (BJP). Maar de partij leverde nog enkele vertegenwoordigers in andere deelstaten, Madhya Pradesh en Maharashtra, en geldt nog altijd als een partij met rijke geschiedenis en overwicht.

Lees ook deze boekrecensie: Hoe premier Modi erin slaagde om India grondig te ‘hindoeïseren’

De oprichter werd vanaf dan vooral opgeslokt door interne strubbelingen en een familietwist: Yadav en zijn zoon Akhilesh lagen in 2017 zozeer overhoop over de selectie van partijkandidaten, dat senior zijn opvolger zelfs kortstondig uit de partij zette.

Akhilesh, die nu de landelijke voorzitter is van de SP, is Mulayam Singh Yadavs enige zoon. Zijn moeder Malti Devi lag bijna dertig jaar in coma als gevolg van complicaties bij haar bevalling en overleed uiteindelijk in 2003.. Mulayam Singh Yadav trouwde een tweede maal, met Sadhana Gupta, die eerder dit jaar overleed.