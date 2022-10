Tientallen doden na aardverschuiving en overstromingen in Venezuela

Door een aardverschuiving en overstromingen nabij de stad Las Tejerías in Venezuela zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Er worden nog 52 mensen vermist en gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. Vijf kleine rivieren zijn overstroomd.

De zaterdagavond door hevige regenval veroorzaakte aardverschuiving en overstromingen hebben gezorgd voor een enorme ravage in het zo’n 73.000 inwoners tellende Las Tejerías. Inwoners hadden nauwelijks de tijd om zichzelf in veiligheid te brengen, vertellen ooggetuigen tegen Reuters. De straten liggen vol modder en meegesleurde bomen en stenen.

Volgens vicepresident Delcy Rodriguez zijn er bedrijven, woningen en landbouwgrond beschadigd. „We zijn jongens en meisjes verloren”, zei ze vanuit een ondergelopen straat in Las Tejerías. „Wat er in de stad Las Tejerías is gebeurd, is een tragedie.”

Nationale rouw

President Nicolás Maduro heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Ook heeft hij de op zo’n zeventig kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Caracas gelegen regio tot rampgebied verklaard en er duizenden reddingswerkers heen gestuurd.

Ook in drie andere centraal gelegen staten van Venezuela waren zondagochtend aardverschuivingen, maar daarbij zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen.