Waarschijnlijk is soep bijna net zo oud als de ontdekking dat je met vuur en ingrediënten iets eetbaars kunt maken. Vuur, water, wat wildgroeiende kruiden en groenten erin en je hebt een voedzame maaltijd.

Door de combinatie van vocht en vaste ingrediënten vullen soepen sneller de hongerige maag en door de eindeloze mogelijkheden zijn ze ideaal voor iedere economische klasse.

In het volksverhaal Stone Soup overtuigen hongerige dorpsgenoten elkaar ieder wat van hun eten te geven zodat ze een groot maal kunnen maken. Soep staat hierin symbool voor het belang van delen.

Het woord soep komt van ‘sop’ omdat vroeger de soep over een dikke snee brood werd gegoten. Brood werd al snel de ideale metgezel voor soep. De vloeibare maaltijd werd ook in vroegere tijden al geadviseerd aan zieke mensen en volgens verschillende artikelen die ik las, komt het woord ‘restaurant’ eveneens van de soepen die ook wel ‘restoratifs’ werden genoemd; in een restaurant at je vroeger om bij te komen, te herstellen of op te frissen.

Met de tijd is soep natuurlijk met de mens mee ontwikkeld. Aan de smaak werd en wordt steeds geknutseld, aan de combinatie van ingrediënten, de verfijning. Koude soepen voor warme dagen, warme soepen voor koude dagen. Vissoep, bouillon, gerstensoep, ramensoep, gebonden soep, heldere soep, broodsoep, fruitsoep. Er zijn eindeloos veel variaties, al naar gelang de geografische ligging, culturele context en tradities van mensen. En de nieuwste trends.

In het vrolijke Soep van Sam & Joris, ‘52 kleurrijke recepten voor het hele jaar’, betuigen chef-kok Joris Bijdendijk en Samuel Levie, onder andere bekend van de worsten en zijn kookboeken, hun liefde ervoor.

Na hun gezamenlijke soepavonturen, waarbij ze Vrijheidsmaaltijden kookten en soep in blik maakten, is het duo terug met een recept voor iedere week van het jaar. Denk aan klassiekers als Franse uiensoep, Hongaarse goulash, Maleisische laksa, Indiase dahl en Spaanse gazpacho, naast de populaire saoto, luxe truffelsoep, rijke sepiasoep en frisse perziksoep.

Die laatste bewaren we voor de zomer, komende week gaan we vier verwarmende soepen maken. Met andere woorden: het soepseizoen is officieel geopend.

Joris Bijdendijk, Samuel Levie Soep van Sam & Joris Nijgh & Van Ditmar 160 blz. € 25,00

