Talentenshows ‘Aria’ en ‘Ik ga stuk’ geven artiesten echt een kans

Talentenjachten hebben zo hun vaste uitzendavonden. Vrijdagavond is voor het grote visnet van Holland’s got talent. Welk talent je ook denkt te hebben, beklim het podium, vermaak ons, en dan kijken we wie we terug gooien, of wie we een kort moment van roem gunnen en daarna terug gooien. Nee, dan de zondagavond. Dan wordt er gezocht naar talent voor Cultuur. Opera. Cabaret. Die zoektocht gaat met een iets fijnere zeef waarop telkens tien kandidaten worden gelegd met hetzelfde talent. In Aria wordt gezocht naar operazangers, in Ik ga stuk naar cabaretiers.

Twee talentenshows op dezelfde avond, en toch lijken ze totaal niet op elkaar. Al was het maar omdat Aria nog maar net aan de tweede aflevering is begonnen en Ik ga stuk al wekenlang naar de finale van gisteravond heeft toegewerkt. Maar er is meer verschil. Waar de toekomstige cabaretiers alleen zichzelf, hun stem, de vloer en hooguit een gitaar tot hun beschikking hadden, wordt voor de Aria -kandidaten alles uit de coulissen getoverd. Een veertig-koppig jeugdorkest met dirigent, decors, licht, make-up, prachtige kostuums en meteen al een zaal vol publiek. Dat wil wel.

Tenor Pim, in knalblauw kostuum, zong het Italiaanse ‘Mamma’. Nee, geen aria, legde presentator Dionne Stax uit, maar wel een smartlap waar operazangtechniek voor nodig is. Sopraan Iryna, gevlucht uit Oekraïne, zong een aria uit La Bohème en zei hoe blij ze was in een „big show” te staan. De Portugese sopraan Sylvia ging zo op in haar rol van Tosca in dat ze even echt leek te wanhopen. De kijker had toen al gezien dat ze overdag schoonmaakster was op vakantieparken om haar droom te bekostigen. De jury (twee operazangeressen en één professioneel liefhebber) oordeelden zachtmoedig en zakelijk, kritiek verpakten ze als aansporing, en uiteindelijk besliste een onbekende secret judge wie er weg moest en wie bleef. De uiteindelijk winnaar wint een opleiding bij de Nationale Opera.

Om materiaal hoeven de opera-talenten zich niet te bekommeren, het meeste repertoire ligt er al eeuwen. De cabaretiers daarentegen moesten elk woord, elke zin, elke grap uit zichzelf peuren en het dan nog een beetje knap zien op te voeren voor een driekoppige jury (één standup-comedian, één cabaretier en één theaterdirecteur). Ze kregen wekenlang adviezen én kritiek. Niet jagen, meer grapdichtheid, minder zenuwen. Gast-docenten droegen hen op dichtbij zichzelf te blijven, of juist de grenzen zo ver mogelijk op te rekken. En door alles heen stuiterde presentator Stefano Keizer, zelf cabaretier, van kandidaat naar kandidaat om ze te troosten, moed in te spreken of alleen maar even te omhelzen omdat hij het zelf te kwaad kreeg.

Verliezen doet gewoon pijn

Decor, licht en publiek was er pas bij de finale, gisteravond. De definitieve line up was nog niet bekend. Van de vier halve-finalisten moest er nog één afvallen. Dat werd Joël Gideon. Zo teleurgesteld, boos, verdrietig of alle drie, dat hij het podium afbeende, de studio uit. Ook wel eens fijn. Normaal zie je in talentenshows alleen opgewekte afvallers. Maar soms doet verliezen gewoon pijn. Drie acts in de finale. Maya van As en Brigitte van Bakel zongen als Vlamousse hun pikkenlied. Farbod Moghaddam won de pijnlijke lach met zijn verbazing over paintball. „Een gewapend conflict voor de lol”. Gavin Reijnders die zijn vader trots wilde maken en iedereen in de zaal één keer wilde laten lachen om een grap, won. Hij krijgt een regisseur om een avondvullende voorstelling te maken.

De prijs voor aanmoediging mag van mij naar de jury. De lach van Soundos El Ahmadi die door de zaal bulderde. De rust en ratio van Jörgen Tjon a Fong. En Thomas van Luyn die in de finale-aflevering alle drie de keren zijn ontroering zat weg te slikken om wat de kandidaten gemaakt hadden en dát ze het hadden gemaakt.