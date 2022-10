Sinds corona is groei eruit bij Duits modeplatform

Toen zelfs de meest fervente fashionista begin vorig jaar door de lockdowns gedwongen was tot webwinkelen, zag de Duitse detailhandelsgroep Otto zijn kans schoon: het bracht diens modeplatform About You naar de beurs in Frankfurt. Opbrengst: 657 miljoen euro, bedoeld om de online kledingwinkel ook buiten de op dat moment 23 Europese landen uit te rollen.

Maar van de „overweldigend” positieve reacties en „bemoedigende interesse van investeerders” waar de stralende medeoprichter Tarek Müller destijds van sprak, is momenteel bar weinig over. Los van een kortstondige opleving hier en daar is de koers dit jaar in een nagenoeg rechte lijn naar beneden geslopen: van 23 euro per aandeel bij de beursintroductie naar nu iets meer dan 5 euro per aandeel.

Half september nam het bestuur van About You de vlucht naar voren door ruimschoots voor de haljaarcijfers, die het bedrijf morgen presenteert, alvast met een winstwaarschuwing te komen vanwege de recordinflatie en het gekelderde consumentenvertrouwen. Dit in navolging van zijn directe concurrenten Zalando, Boohoo en Asos, die in hetzelfde schuitje zitten en ook hun omzetverwachtingen naar beneden schroefden vanwege de afbrokkelende koopkracht in Europa. About You zwakte de verwachte jaaromzet af van 2,1 naar 1,9 miljard euro, terwijl de rode cijfers die het bedrijf al verwachtte te schrijven, vermoedelijk nog slechter uitpakken, met een verlies tot 140 miljoen euro, tegenover eerder maximaal 70 miljoen euro.

Hoewel de oorzaken aanwijsbaar zijn, kwam het voor hem toch als een grote verrassing, zegt analist Henrik Paganetty die het aandeel volgt voor zakenbank Jefferies. „Toen concurrenten de verwachtingen omlaag schroefden, deed About You dat desgevraagd niet. Bovendien kocht topman Müller in juli voor 1 miljoen euro aan aandelen. Daaruit sprak veel vertrouwen in dat de groeiverwachting stand zou houden. Hun goede reputatie heeft er een beetje onder geleden.”

Het in Hamburg gevestigde About You is opgericht in 2014 en kwam in het najaar van 2017 naar Nederland. Hier concurreert het met pure modewebwinkels zoals Zalando, H&M, Wehkamp en Zara (Inditex), maar ook met retailgiganten Amazon, Ahold (dat via Bol.com ook kleding verkoopt) en de rap groeiende Chinese webshop Shein. About You wil zich onderscheiden met gepersonaliseerd shoppen op de smartphone, waar de app zich aangepast op de kledingstijl en maten van de gebruiker. Qua marketing werkt het veel met influencers, onder wie Kendall Jenner en Leni Klum, die kleding aanprijzen op sociale media.

About You haalt grofweg de helft van zijn omzet uit thuismarkt Duitsland en buurlanden Oostenrijk en Zwitserland. Die omzet kwam in het laatste boekjaar uit op 1,7 miljard euro – een groei van 48,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Na een investering van 300 miljoen dollar (destijds zo’n 258 miljoen euro) door onder meer investeringsfonds Heartland in 2018, kwam de waardering voor het eerst uit boven de 1 miljard dollar. Sindsdien noemt About You zich de eerste „unicorn” van Hamburg.

„Die hoge waardering wreekt zich nu even”, zegt beleggingsanalist Cor Blankestijn van ING. Volgens hem heeft About You gebruikgemaakt van het positieve klimaat dat in coronatijd heerste onder online kledingbedrijven, door sneller uit te breiden naar andere landen en investeringen naar voren te halen. „Nu onverwachts alles tegen zit en het bedrijf in deze donkere periode voor modewebwinkels niet meer aan zijn groei kan voldoen, moet het bedrijf wel twee jaar verder met heel weinig geld om de boel weer op de rit te krijgen. Dan moet je goede spullen verkopen.”