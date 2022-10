Scholengemeenschap Gomarus in gesprek met oud-leerlingen over een financiële vergoeding

De reformatorische scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem is met twee oud-leerlingen in gesprek over een financiële vergoeding voor wat hen in 2016 overkwam. De twee meisjes werden, evenals een derde meisje, in oktober van dat jaar vlak na elkaar tegen hun wil in een kamer gehouden op school. De school riep de ouders ook in de kamer en vertelde dat hun dochters op meisjes vielen.

Een van de oud-leerlingen kreeg in 2019 al een financiële vergoeding van de school. De andere twee zijn op dit moment met de school in gesprek over de hoogte van een vergoeding.

Vanuit het ministerie van Onderwijs wordt al langer druk uitgevoerd op de Gomarus om de oud-leerlingen een financiële vergoeding te bieden. Nadat het Openbaar Ministerie in juni van dit jaar bekendmaakte dat er sprake was geweest van strafbare feiten, waaronder dwang, is de school volgens betrokkenen met de vergoeding akkoord gegaan. Het OM heeft de school niet vervolgd.

1.500 euro

Formeel is het een compensatie voor de kosten die de twee oud-leerlingen moesten of moeten maken als gevolg van het gesprek in 2016. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zegt dat de eerste leerling in 2019 „een vergoeding van zo’n 1.500 euro kreeg. We gaan ervan uit dat de Gomarus voor de andere twee zeker een vergelijkbaar bedrag uittrekt.” De vergoeding mag niet worden betaald uit geld dat bestemd is voor onderwijs.

In een schriftelijke reactie zegt minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD): „Op het Gomarus moesten leerlingen gedwongen uit de kast. Terwijl je je op school altijd vrij en veilig moet voelen, op wie je ook valt. Daarom heb ik met het schoolbestuur afgesproken dat ze de getroffen leerlingen nu uit eigen zak financieel gaan compenseren. Een klein aantal leerlingen heeft namelijk geld moeten betalen voor hulp en ondersteuning. Op dit moment is het bestuur daarover in gesprek met de leerlingen. Ik hoop dat de leerlingen deze lastige tijd zo dadelijk snel achter zich kunnen laten.”

NRC heeft de Gomarus om een reactie gevraagd, maar de school heeft bij publicatie nog niet kunnen reageren.

