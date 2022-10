Regen van kruisraketten op Oekraïne toont ook zwakte Russisch leger

Het Russische antwoord op de aanval op de Krimbrug zaterdagmorgen kwam na 48 uur – in de vorm van een regen van kruisraketten.

Maandagmorgen klonk in heel Oekraïne het luchtalarm en sloegen overal kruisvluchtwapens in, van Kiev tot Odessa en van Lviv tot Dnipro. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldde ’s ochtends dat er op dat moment 83 raketten waren afgevuurd, waarvan er 43 waren neergehaald. De rest detoneerde op elektriciteitscentrales, business centra, maar ook op een kruispunt in het centrum van Kiev, tijdens de ochtendspits. In het hele land vielen er tenminste elf doden en tientallen gewonden: Oekraïense burgers deelden op sociale media beelden van brandende auto’s in het centrum van de hoofdstad.

Het was Poetins wraak voor de aanval op de brug over de Straat van Kertsj, die zaterdagmorgen vroeg beschadigd raakte door een zware explosie. Een „terroristische aanslag” op „kritische civiele infrastructuur van de Russische Federatie”, zo zei de Russische president maandagmorgen. Zijn antwoord was het grootste raketsalvo sinds het begin van de oorlog. „Een massale aanval met precisiewapens”, zo zei Vladimir Poetin, gericht op de „energievoorziening, commandostructuur en de verbindingen van Oekraïne”.

Onder deze definitie valt misschien het kantoor van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan de Volodymyrski-straat, waar maandagmorgen een raket neerkwam – zonder veel schade aan te richten. Maar er waren ook explosies in het Sjevtsjenko-park en bij de voetgangersbrug richting het Michielsklooster, een van de belangrijkste historische plekken van de orthodoxe wereld. Of het daarbij ging om afzwaaiers of gerichte aanvallen op burgerdoelen, was maandagmorgen moeilijk vast te stellen. President Zelensky ging maandag uit van het laatste. „Ze proberen ons te vernietigen en ons volledig van de aardbodem te vegen”, zo zei de Oekraïense president in een reactie.

Oorlogsmisdaad

In het Westen werd verontwaardigd gereageerd. Een woordvoerder van de EU sprak van een „barbaarse laffe aanval”. De Franse minister van Buitenlandse Zaken ging nog eens stap verder: „Het opzettelijk aanvallen van de burgerbevolking is een oorlogsmisdaad.”

Het Russische bombardement richtte op verschillende plaatsen flinke schade aan. De Oekraïense premier Denys Sjmyhal liet weten dat er verspreid over het land elf „belangrijke infrastructurele objecten” waren beschadigd. In sommige wijken van Kiev en ook in andere steden viel de stroom uit. Burgers zaten uren in de schuilkelders en in de hoofdstedelijke ondergrondse. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie liet weten dat „alle doelen waren vernietigd”. De raketten werden waarschijnlijk afgevuurd vanaf de Zwarte Zee, vanaf Russisch grondgebied en vanuit door Rusland bezet gebied in Oekraïne.

Maar de Russen hebben alles uit de kast moeten trekken om deze zware klap te kunnen uitdelen. De Oekraïense legermelding meldde dat er verschillende wapensystemen zijn ingezet: moderne kruisvluchtwapens van het type ‘Kalibr’, maar ook oude sovjetraketten als de Ch-101 en Ch-55, en zelfs S-300 luchtafweerraketten, die al langere tijd worden ingezet tegen gronddoelen. Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat Rusland beschietingen van deze omvang lang kan volhouden.

De aanvallen met kruisraketten – op grote afstand – onderstreepten bovendien nog eens de uiterst povere prestaties van de Russische luchtmacht, die in zeven maanden oorlog er niet in is geslaagd om een luchtoverwicht te behalen. Volgens schattingen van de Oekraïense militaire staf zijn er inmiddels 267 Russische vliegtuigen neergeschoten. Grootschalige bombardementen met vliegtuigen, zoals Rusland uitvoerde boven Syrië, zijn in Oekraïne niet mogelijk gebleken. Nieuwe leveringen van moderne westerse luchtafweer zal de situatie verder compliceren voor de Russen. Het Duitse ministerie van Defensie Christine Lambrecht liet maandag weten dat „op zo kort mogelijke termijn” het eerste van in totaal vier IRIS-T luchtafweersystemen te zullen leveren, om Oekraïense steden beter te beschermen.

Een gewonde man krijgt medische hulp na een raketaanval in Kiev. Foto Efrem Lukatsky/AP

Wit-Russische troepen

Sinds het Oekraïense bliksemoffensief in de regio Charkov, begin september, is Rusland aan de verliezende hand: de haastig afgekondigde mobilisatie van honderdduizenden Russische reservisten heeft daar nog niet veel aan kunnen veranderen.

Maandag leek een nieuwe Russische aanval vanuit het noorden echter aanstaande – ditmaal wellicht met deelname van Wit-Russische troepen. Het afgelopen weekend werd de Oekraïense ambassadeur in Minsk ontboden omdat Oekraïne een „aanval” zou plannen op Wit-Russisch grondgebied – iets wat door Kiev met klem werd ontkend. Tijdens een vergadering met zijn legerleiding beweerde de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko maandag dat de Oekraïeners een „tweede front” richting Minsk willen openen. Loekasjenko zei dat hij daarom met president Poetin heeft afgesproken om een Russisch-Wit-Russische militaire taakgroep in stelling te brengen. De basis hiervan zal worden gevormd door het „Wit-Russische leger”, aldus Loekasjenko, maar hij vertelde niet waar de taakgroep voor is bedoeld en of Wit-Rusland nu deel gaat nemen aan de oorlog.

Eerder al werd bekend dat Wit-Rusland zich opmaakt voor de legering van 20.000 Russische militairen – voornamelijk gemobiliseerde reservisten. Loekasjenko liet daarna weten dat Wit-Rusland weliswaar deelneemt aan Ruslands ‘speciale militarie operatie’, maar dat Wit-Russische militairen „niemand doden”.

Rookpluimen boven de Oekraïense hoofdstad. Van Kiev tot Odessa, van Lviv tot Dnipro: overal sloegen Russische kruisraketten in. Foto Oleksandr Klymenko/Reuters

Een nieuwe aanval uit het noorden – ditmaal met slecht getrainde reservisten – zal de Russische krijgskansen niet kunnen keren, maar kan de Oekraïense opmars in het oosten en het zuiden wel afremmen. Sinds de Russische aftocht bij Kiev afgelopen maart hebben de Oekraïners de grens met Wit-Rusland versterkt, onder andere met mijnenvelden. Een nieuwe aanval zou Kiev echter dwingen troepen naar het noorden te verplaatsen, ten koste van de offensieven bij Cherson en in de Donbas.

Het zou welkome tijdwinst betekenen voor Poetin, maar het lijkt ook uitstel van executie. In de afgelopen weken zijn de militaire opties voor de Russische president snel geslonken – zozeer, dat er in Russische media hardop werd gesproken over nucleaire vergelding voor de aanval op de Krimbrug. Inzet van (tactische) kernwapens zou echter leiden tot een directe aanvaring met de VS en de NAVO. Een dergelijk risico lijkt Poetin voorlopig niet van plan te nemen. En met het bombardement van maandag lijkt de roep om vergelding in Rusland even gestild. De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, vorige week nog uiterst kritisch, schreef op Telegram „100 procent tevreden” te zijn met de aanpak van de oorlog.