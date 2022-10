Rechter schrapt 52 verouderde strafzaken vanwege capaciteitsgebrek OM

In de rechtbank van Den Haag is maandag besloten 52 strafzaken te staken vanwege capaciteitsproblemen. Hiermee hoopt het Openbaar Ministerie (OM) ruimte te creëren voor urgentere zaken. Het initiële verzoek van het OM richtte zich op 53 strafzaken, maar op aandringen van de officier van justitie is één zaak aangehouden.

Oude zaken, een gebrek aan belang, geen directe slachtoffers of een gebrek aan andere vereisten: alle 53 zaken zijn individueel getoetst door de rechter en op één na allemaal ‘niet-ontvankelijk’ bevonden. Hiermee doelt de rechtbank op het niet juist kunnen laten verlopen van de inhoudelijke behandeling van een zaak. In veel gevallen werden de verdachten meer dan vier, of soms zelf tien, jaar geleden aangehouden. Volgens het OM zou het zonde zijn om de geringe zittingscapaciteit verder te belasten met deze ruim vijftig zaken. „Met voortzetting van deze zaken wordt niet langer enig strafrechtelijk belang gediend”, aldus de rechtbank.

Onder de strafdossiers bevinden zich meerdere drugszaken. Mannen die in het bezit waren van 8.300 ml cocaïne, vijf kilo hasj of een grote hoeveel hennepplanten werden in september door de officier van justitie „kleine jongens” genoemd. Voor de „grotere hoeveelheden” is zittingscapaciteit hard nodig. 52 oud-verdachten ontkomen dus aan een straf. Volgens het Openbaar Ministerie zijn zowel de belangen van de samenleving als de belangen van de verdachten en betrokkenen „gebaat” bij het staken van deze zaken.