Poelifinario’s voor Tim Fransen, Richard Groenendijk en Alex Roeka

De VSCD Poelifinario’s voor de beste cabaretprogramma’s van het afgelopen seizoen zijn maandag in Theater Diligentia in Den Haag uitgereikt aan Tim Fransen, Richard Groenendijk en Alex Roeka.

Tim Fransen kreeg een Poelifinario in de categorie ‘engagement’ voor zijn derde programma De mens en ik. Richard Groenendijk won in de categorie ‘entertainment’ met Voor iedereen beter. Alex Roeka werd gekozen in de categorie ‘kleinkunst’ voor zijn programma Nieuwe dromen.

Zowel voor Fransen als voor Groenendijk is het de tweede keer dat ze een Poelifinario winnen. Fransen kreeg voor zijn vorige programma Het kromme hout der mensheid in 2018 de prijs (ook in de categorie ‘engagement) en Richard Groenendijk in 2012 voor Alle dagen, toen er nog één Poelifinario was. De onderverdeling in drie categorieën bestaat sinds 2018. Ook Theo Maassen, Niet Uit het Raam en Wim Helsen wonnen de prijs tweemaal.

Scherpe analyses

De 34-jarige Fransen is een lieveling van de VSCD-Cabaretjury, want hij won voor al zijn programma’s een prijs. Zijn debuut, Het failliet van de moderne tijd, kreeg in 2016 de Neerlands Hoop, voor meest veelbelovende cabaretier. De jury bestaat uit vijf theaterdirecteuren, een recensent en een artistiek leider van een theatergroep. Voorzitter is theaterdirecteur Nico Baars (van Cultuurbedrijf Tiel).

De jury prijst Fransen omdat hij na twee programma’s over filosofen het roer omgooit. In De mens en ik wisselt hij „scherpe analyses over de mens af met hilarische verhalen op microniveau. Deze goeduitgebalanceerde voorstelling laat zien dat Fransen blijft groeien. Zonder de filosofie volledig te verlaten, verbreedt hij zijn wapenarsenaal”. Ook Peter Pannekoek, André Manuel, Wim Helsen, Pieter Derks en Sanne Wallis de Vries waren in deze categorie genomineerd.

Lof is er ook voor de 50-jarige Richard Groenendijk, „al jaren één van de beste entertainers van Nederland” volgens de jury. „Ook Voor iedereen beter zit weer vol hilarische conferences, een stortvloed aan beledigingen en een paar zeer ontroerende liedjes. Het is daarnaast de meest persoonlijke voorstelling die hij ooit maakte. Op meerdere momenten is de strijd zichtbaar die Groenendijk levert tegen zichzelf, al dan niet imaginaire vijanden en de misvatting dat het volk inferieur aan de elite.” Ook Alex Klaasen, de vorige winnaar, dong mee in deze categorie.

Melancholie en levenslust

De 77-jarige Alex Roeka weet melancholie en levenslust in Nieuwe dromen „glansrijk” te verenigen, zegt de jury. „Roeka’s doorleefde, maar krachtige stemgeluid geeft extra diepte aan poëtische teksten over onder meer het genot en de pijn van grootse liefdes. Omdat zijn zeer persoonlijke verhalen en liederen naadloos in elkaar overgaan, krijgt de voorstelling het karakter van een ontroerende theaterbiografie.” Het ging in deze categorie tussen Roeka en Joost Spijkers (winnaar in 2018).

De Neerlands Hoop was voor de 33-jarige Kirsten van Teijn en haar tweede programma (S)Experiment, een „opzwepende, moderne en urgente voorstelling”, aldus de jury. „De fysiek sterke cabaretière is gegroeid in haar eigenheid en vond een plek voor al haar talenten.”

Na twee uitreikingen waarin twee van de drie winnaars vrouwen waren, is dit opnieuw een seizoen waarin alleen mannen de Poelifinario winnen. In de eerste vijftien jaar (de prijs bestaat sinds 2003) won alleen Claudia de Breij een prijs. Onder de 28 laureaten zijn nu vijf vrouwen.

De vorige keer gingen de prijzen naar Sara Kroos (engagement), Elke Vierveijzer (kleinkunst) en Alex Klaasen (entertainment), voor de (vanwege corona) samengenomen seizoenen 19/20 en 20/21. Mededinging is op inschrijving en niet alle cabaretiers willen meedoen.

Lees ook het interview met Tim Fransen: ‘De penis is een dankbare bron van humor’

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven