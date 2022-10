Oude auto’s kopen voor oom in Ghana

Dit voorjaar hield de politie in de hoofdstad de 63-jarige Amsterdammer Eric staande. In zijn portemonnee, auto en later in zijn woning vindt de politie in totaal ruim 38.000 euro cash en bijna vijftig gram cocaïne en heroïne. Het OM beschuldigt de verdachte van witwassen en dealen. Eric ontkent. Hij is geen handelaar in drugs, zegt hij. „En het geld komt uit Ghana.”

Voor het bedrijf van zijn oom in Ghana wilde Eric twee oude auto’s kopen in Nederland. Hier kreeg hij 35.000 euro voor. Dat geld zou via twee mannen uit Ghana in Nederland bij Eric terecht zijn gekomen.

Het bewijs hiervan zou op twee documenten staan die Erics advocaat op zitting overhandigt aan het Openbaar Ministerie en de rechtbank. De politierechter vraagt aan de officier van justitie of hij behoefte heeft aan nader onderzoek, naar aanleiding van de nieuwe informatie. „Nee,” zegt de officier. „Ik vind deze documenten niet genoeg en niet verifieerbaar genoeg om nog te onderzoeken. Wat mij betreft gaan we door.”

De officier gelooft niet dat het geld van de oom van de verdachte komt. Uit onderzoek van de politie, aan de hand van de unieke nummering op de bankbiljetten, blijkt dat een kwart van het aangetroffen geld recentelijk in omloop is geweest bij een bank in Nederland. De officier: „Het geld kán niet uit Ghana afkomstig zijn.”

Volgens Eric is dat juist heel logisch. „In Ghana gaan mensen niet naar de bank om geld te wisselen. Het wordt verhandeld op de zwarte markt.” En zo komt Nederlands geld volgens hem in Ghana terecht.

Het forse geldbedrag in combinatie met de gevonden cocaïne en heroïne maakt dat er sprake is van witwassen, zegt de aanklager. „Er worden plastic bolletjes met drugs, lepeltjes en een weegschaal gevonden. Ook worden er drie prepaid telefoons en een smartphone gevonden.”

De officier vindt het gek dat de tienduizenden euro’s op zoveel verschillende plekken in huis worden teruggevonden. „Waarom zou je geld dat van iemand anders niet bij elkaar bewaren?”

De rechter vraagt Eric waarom hij drugs in huis had? „De heroïne en cocaïne waren van mijn ex-vriendin, voor eigen gebruik. Ze kwam bij mij over de vloer,” zegt hij. De verdachte geeft toe dat hij wist dat er drugs in zijn huis lag.

Hij is geen autohandelaar, zegt Eric. Tot zijn arrestatie afgelopen maart werkte hij in de gehandicaptenzorg. Nu heeft hij een uitkering. Oude auto’s kopen in Nederland en naar Ghana verschepen, heeft hij een „paar keer eerder” gedaan, in de jaren tachtig. En nu dan voor zijn oom.

Direct bewijs voor witwassen heeft de officier van justitie niet. „Verdachte ontkent dat de drugs van hem zijn, laat staan dat hij dealt.” Toch wil hij dat Eric wordt veroordeeld voor witwassen. „Meneer krijgt een fors geldbedrag, vraagt niet naar de herkomst ervan en bewaart het in zijn huis. Terwijl hij weet dat Nederlands geld uit Ghana niet van de bank komt, maar wordt verhandeld op de zwarte markt.”

Door te handelen onder deze omstandigheden aanvaardt Eric de kans dat hij zich bewust schuldig maakt aan misdrijven, vindt de officier. Dit maakt dat hij zes maanden celstraf eist. „De volksgezondheid is ernstig in gevaar gebracht en de integriteit van ons financieel stelsel is aangetast.”

Maar van de eis tot zes maanden cel blijft niet veel over in het vonnis. De rechter spreekt Eric, zoals ook verzocht door de advocaat, vrij van witwassen en legt een werkstraf op van 80 uur voor drugsbezit. „De criminele herkomst van het geld is niet vast komen te staan.”

Het Openbaar Ministerie had meer onderzoek moeten doen naar de herkomst van het geld, vindt de politierechter. De werkstraf hoeft Eric niet meer uit te voeren. Zijn voorarrest van 91 dagen wordt ervan af getrokken, wat omgerekend twee uur per dag bedraagt. De drugs worden vernietigd.

En het inbeslaggenomen geld? Dat houdt de staat „in bewaring”, zegt de rechter.

Procespartijen: Rechter: mr. F.W. Pieters Officier van justitie: mr. Robin van Zanten Advocaat: mr. N.C. Reehuis

Nieuwsbrief NRC Recht & Onrecht Een gids door de rechtsstaat – de beste stukken over veiligheid, misdaad en mensenrechten Inschrijven