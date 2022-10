Oud-minister Koolmees gaat NS leiden

Oud-minister Wouter Koolmees (D66) wordt vanaf 1 november de nieuwe president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Dat heeft de spoorvervoerder maandagmiddag bekendgemaakt. Koolmees volgt Marjan Rintel op, die sinds 1 juli is overgestapt naar KLM.

Koolmees wordt in principe voor een periode van vier jaar aangesteld als topman. Sinds Rintels vertrek werd het leiderschap tijdelijk waargenomen door Bert Groenewegen, die nu weer financieel directeur wordt.

‘Bereikbaarheid Nederland onder druk’

Voorzitter van de NS-raad van commissarissen Gerard van de Aast sprak zich lovend uit over Koolmees. „Wouter Koolmees heeft een bewezen staat van dienst als bestuurder die zaken voor elkaar krijgt”, aldus Van de Aast. „Altijd vanuit het maatschappelijk oogpunt, waarbij hij de belangen van verschillende groepen weet te verenigen. Ik heb er vertrouwen in dat hij NS naar een volgende fase kan leiden in een tijd dat de bereikbaarheid van Nederland onder druk staat.”

Dat laatste refereert aan de personeelstekorten en financiële problemen waar de NS al maandenlang mee kampt. Onlangs presenteerde het bedrijf een nieuwe, sterk ingekrompen dienstregeling voor volgend jaar waarin 10 procent minder treinen gaan rijden. Vorige week leverden reizigersorganisaties felle kritiek op deze plannen van de NS.

Koolmees zat van 2010 tot 2017 in de Tweede Kamer en was in kabinet-Rutte III minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook trad hij tijdens ziekte van minister Kajsa Ollongren op als vicepremier en was hij in 2021 informateur voor het vierde kabinet onder premier Rutte. In die coalitie nam hij zelf geen plaats.