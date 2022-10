Oud-minister Eric Wiebes: ‘de veiligheid heeft gewonnen van de euro’s’

Een loodzwaar dossier, zo bestempelde minister-president Mark Rutte (VVD) het aardbevingsdossier bij de komst van Eric Wiebes als nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat (VVD) eind 2017. En dat het een zwaar dossier was, ontdekte Wiebes al gauw, zei hij maandag voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag.

Zijn departement, het ministerie van EZK, was „nauwelijks aan zet”, zei Wiebes. Hij zag dat de NAM niet alleen het gas won in Groningen, maar dat het gasbedrijf ook ging over het herstellen en versterken van huizen in het gebied. Op zijn departement hielden slechts „drie fte” zich bezig met de problemen boven de Groningse klei.

Bovendien had zijn voorganger Henk Kamp (VVD) de bewoners in Groningen een stevige belofte gedaan: vanaf 2015 moesten jaarlijks 4.000 huizen worden versterkt, zodat mensen bij een zware beving veilig hun huis konden verlaten. „Die veiligheidsbelofte waren we niet aan het waarmaken”, zei Wiebes. Bovendien lagen er bij Wiebes’ komst 20.000 schademeldingen te wachten op afhandeling. Twee processen die onder uitvoering van het CVW, dochterbedrijf van de NAM, volledig vastliepen.

Daarbij bleek ook nog het vertrouwen in de overheid weg. Onder regiobestuurders: „Tijdens een ronde langs alle bestuurders in de regio was de boodschap hetzelfde: we hebben geen enkel vertrouwen in EZ.” En onder de bewoners: „Ik sprak een mevrouw in het begin die zei: ‘horen wij nog bij Nederland?’ Ja… Dat heeft een betekenis die verder gaat dan alleen een onveilig huis.”

Wiebes: „Ik zat niet alleen niet aan de knoppen, ik deed er volstrekt niet toe.” Hij werd bij wet verantwoordelijk voor de veiligheid in Groningen en vond dat „vrij zwaar”. Heel Nederland kon vingerwijzend tegen Wiebes zeggen: „Alles wat mis gaat, is jouw schuld”.

Gaskraan naar nul

Bij zijn eerste bezoek aan Groningen noemde Wiebes het gasdossier „een overheidsfalen van on-Nederlandse proporties.” En daarom besloot hij op eigen houtje het „rücksichtslos anders te gaan doen”. De zware beving in januari 2018 in Zeerijp gaf hem het laatste zetje voor het historische besluit om de gaskraan voor 2030 dicht te draaien. „Het was klinkklare logica, ik zag geen andere mogelijkheid”, zei Wiebes, wiens logica gebaseerd was op het idee dat minder gaswinning zou leiden tot minder bevingen, en minder bevingen tot minder schade en te versterken huizen in het gebied. Doorgaan op de ingeslagen weg zou „onbenullig bestuur” zijn.

Maar dat besluit moest hij nog door de ministerraad krijgen. Mark Rutte was volgens Wiebes „de eerste die de nul omarmde”, maar om de rest van het kabinet te overtuigen had Wiebes ook financiële argumenten nodig. Er lagen verschillende scenario’s voor over de kosten en baten van stoppen met de gaswinning - „geen collega vond gaswinning naar nul een aantrekkelijk idee”. Het zou ten koste gaan van de gasbaten, maar schade- en versterkingskosten schelen. Maar hoeveel precies, dat was en is tot op de dag van vandaag niet duidelijk, benadrukte Wiebes. Desondanks, zei Wiebes, „heeft de veiligheid gewonnen van de euro’s.” Op 29 maart 2018 besloot het kabinet unaniem de gaskraan in de toekomst te sluiten.

‘Potverdikkeme’

Na dat besluit kreeg Wiebes veel kritiek omdat hij de versterkingsoperatie gedeeltelijk stilzette. Hij wilde eerst nieuwe berekeningen zien over het effect van zijn gasbesluit op de veiligheid van Groningse huizen. „Het leek me onzin om op de oude voet door te gaan”, zei Wiebes.

Hij wilde voorkomen dat huizen onnodig gesloopt zouden worden – want met minder gaswinning konden de veiligheidsnormen waarop huizen al dan niet veilig of onveilig worden verklaard worden herzien. „Ik had niet één bewoner gesproken die blij was met de sloop van zijn woning”, zei Wiebes. Maar door te wachten op nieuwe berekeningen, werden beloftes aan bewoners gebroken. Dat leidde in 2018 tot het boze vertrek van Hans Alders, die als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de versterkingsoperatie leidde. Het vertrek van Alders vond Wiebes „in zekere zin jammer”.

Na een bijna zes uur durend verhoor werd duidelijk dat Wiebes volgens één doelstelling regeerde: de veiligheid van de bewoners in Groningen. Tijdens een bezoek bij een oudere vrouw werd hem dat nogmaals duidelijk. Zij nam hem mee naar haar logeerkamer, waar de muur scheuren had. Zij vertelde aan Wiebes dat haar dochter soms kwam logeren, maar omdat de dochter nog zo jong was mocht ze niet onder het puin komen. Dus sliep de vrouw tijdens de bezoekjes van haar dochter zelf maar op de logeerkamer. „Dan ga je naar huis en denk je, dit kunnen we toch niet langer maken”, zei Wiebes snikkend. „Potverdikkemme, dan offer je jouw leven op voor je dochter, omdat je huis niet veilig is.”

Lees ook: Hoe Wiebes het vertrouwen van de Groningers verspeelde

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Week 7 parlementaire enquête gaswinning Groningen