Op Sicilië vochten Baltische huurlingen met de Grieken tegen Carthago

Het waren gevechten op leven en dood voor de inwoners van het stadje Himera, in het noorden van Sicilië. Tot twee keer toe – in 480 voor Christus en in 409 voor Christus – kreeg deze Griekse kolonie te maken met een aanval vanuit Carthago. De eerste veldslag wonnen ze, de tweede niet – met catastrofale gevolgen. Hun nederzetting werd vernietigd.

Uit dna-onderzoek blijkt nu dat de Siciliaanse Grieken bij de eerste, gewonnen slag hulp kregen van soldaten die afkomstig waren uit het Baltisch gebied en de Oekraïense steppe. Het is voor het eerst dat er hard bewijs is gevonden van de aanwezigheid in de Griekse wereld van huurlingen van zó ver buiten het Middellandse Zeegebied. Het onderzoek werd vorige week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

Himera werd in 648 voor Christus gesticht door Griekse kolonisten. De stad maakte deel uit van wat Magna Graecia is gaan heten, het gebied in het zuiden van Italië dat tussen 800 en 600 vanuit Griekenland werd gekoloniseerd. Sicilië was vanwege zijn centrale ligging niet alleen in trek bij de Grieken. Vanuit Carthago (in het huidige Tunesië) werd ook een begerige blik geworpen op het eiland. Carthago was gesticht door kolonisten uit Fenicië (het huidige Libanon) en de Cathagers waren een macht in opkomst die de handel in dit gedeelte van het Middellandse Zeegebied wilde domineren. De kooplieden van Magna Graecia zaten hen daarbij in de weg. Een oorlog was daarom onvermijdelijk.

Massagraven

In 480 voor Christus arriveerde een Carthaags leger onder leiding van Hamilcar Mago voor Himera. De historicus Diodoros van Sicilië schreef in zijn Bibliotheca Historica dat de inwoners van Himera de slag wonnen met behulp van Griekse troepen uit Syracuse en Agrigento. In 409 stonden ze er alleen voor, en gingen ten onder.

Archeologen hebben in 2009 een necropolis blootgelegd waarin meer dan tienduizend lichamen begraven liggen, sommigen in massagraven. Aan de hand van de analyse van onder meer wapens en grafgiften lukte het mensen te identificeren die bij de slagen van 480 en 409 waren omgekomen. Uit hun midden hebben archeologen nu het dna van 33 mensen geanalyseerd, samen met het dna van 21 mensen die afkomstig waren uit naburige nederzettingen van het Sicaanse volk. Uit dit dna konden ze afleiden wat de herkomst van de voorouders van deze mensen was. Met behulp van onderzoek aan de isotopen in botten en gebit konden ze ook vaststellen in welke streek de gesneuvelden waren opgegroeid.

Uiteindelijk lukte het om van zestien soldaten uit 480 en vijf uit 409 een bruikbaar dna-profiel te destilleren. Van de zestien waren er zeven van gemengd lokale/Griekse komaf, de vijf uit 409 waren dat allemaal. Van de negen soldaten uit 480 die van elders kwamen, hadden er twee hun wortels op de Balkan, twee in het Baltisch gebied, twee op de Oekraïens-Russische steppe en één op de Kau-kasus.

Voor deze huurlingen gold niet alleen dat hun dna uitwees dat hun ouders van elders kwamen, het isotopenonderzoek liet zien dat zij zelf ook buiten de Griekse wereld waren opgegroeid. Ze waren dus als volwassen mannen naar Sicilië gekomen, om er te vechten. Op Sicilië heersten in de vijfde eeuw tirannen, die de middelen hadden om duizenden kilometers verderop militaire avonturiers te huren.

Volgens de auteurs van het artikel in PNAS toont hun onderzoek aan dat niet alleen handelaren en kolonisten, maar ook militairen belangrijke langeafstandsreizigers waren in de Griekse Oudheid. Zij leefden vaak voor langere tijd binnen de gemeenschap die ze dienden, en waren daarmee een mogelijke bron van culturele – en genetische – veranderingen.

Steppe-nomaden

Archeoloog Jorrit Kelder, verbonden aan de Universiteit Leiden en Oxford University, is enthousiast over het onderzoek. „We vermoedden wel dat er huurlingen van buiten het Middellandse Zeegebied mee vochten met Griekse legers, maar het waren tot nu toe hypotheses. Dit dna-onderzoek zorgt voor harde bewijzen.”

De archeologische en schriftelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van soldaten uit Noord- en Oost-Europa waren tot nu toe schaars, zegt Kelder. „We kennen bijvoorbeeld vazen uit het klassieke Athene waarvan je het bestaan van een Scytische politiemacht zou kunnen afleiden, mannen van de Oekraïense steppe. Hun aanwezigheid op Sicilië is dus geen complete verrassing.”

Kelder publiceerde eerder dit jaar over de rol van huurlingen in de Bronstijd (3000 tot 1100 voor Christus) en concludeerde dat deze soldaten een belangrijke rol hadden bij het verspreiden van nieuwe technieken en ideeën. „Je haalde huurlingen in huis omdat ze een kunstje beheersten dat jij niet onder de knie had. Denk aan het vermogen van steppe-nomaden om vanaf hun paard met een boog te schieten.”

Dit onderzoek laat maar weer eens zien hoe verknoopt de wereld in de Oudheid al was, zegt Kelder. „Deze huurlingen volgden handelsroutes die al tijden in gebruik waren. We weten dat Griekenland barnsteen uit het Baltisch gebied importeerde, dus waarom dan ook geen soldaten?”