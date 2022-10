Op bedevaartstocht langs stationerywinkels

Veel mensen zal het ontgaan zijn, maar in de week dat de Nobelprijswinnaars werden aangekondigd, werd nog een andere eervolle onderscheiding bekendgemaakt, een die vooral liefhebbers van Japanse notitieboekjes zal verheugen. Op 5 oktober liet Misc Store in Amsterdam weten een van de wereldwijd 28 officiële partner shops te zijn geworden van het Japanse merk Traveler’s Company, een merk notitieboekjes met een schare aan trouwe fans voor wie papier niet zómaar papier is.

Het bijzondere aan Traveler’s Company is dat gebruikers hun eigen notitieboek kunnen creëren. Traveler’s Company maakt leren omslagen waar je met speciale elastieken een breed scala aan notitie- en tekenboekjes vervangbaar in kunt bevestigen.

Bedeltjes

Er zijn tientallen soorten ‘vullingboekjes’: met lijntjes, ruitjes en stipjes, met verschillende soorten agendaprints, met schetspapier, waterverfpapier, gekleurd papier. Verder zijn er mapjes voor knipsels of credit cards die precies in de omslagen passen. Aan het speciale elastiek waar het Traveler’s Notebook mee gesloten wordt, kun je nog speciale bedeltjes hangen. Daar brengt het bedrijf vaak limited edtions van uit, en ook van themastickers, vullingen en omslagen – zéér gewild bij de fans.

„Je ziet mensen echt verliefd worden op het merk”, zegt Brigitta Surjadi (39), eigenares van Misc Store. „Hun hele ziel en zaligheid zit in hun Traveler’s Notebook. Het is een verlengstuk van henzelf.” In haar winkel laten mensen haar, en elkaar, regelmatig trots zien hoe ze hun Traveler's Notebook hebben ingericht. „Bijvoorbeeld hoe hun bullet journal in een dot grid boekje zit.” Bullet Journalling, bedacht door de New Yorker Ryder Carroll, is een populaire manier om een agenda, dagboek en to do-lijstjes te combineren, vaak op stipjespapier. Instagram staat vol mooi gekalligrafeerde voorbeelden.

Er zijn mensen die zonder veel poespas agendaboekjes met notitieboekjes combineren voor alledaags gebruik

Instagram staat ook vol foto’s van de prachtige geschreven en/of getekende reisdagboeken die anderen in hun Traveler's Notebook aanleggen (een boekje per reis). Daarnaast zijn er mensen die zonder veel poespas agendaboekjes met notitieboekjes combineren voor alledaags gebruik. Dat doen veel zakenmensen, zegt Surjadi. „Die vinden het fijn om per project een boekje te hebben of om werk en privé gescheiden te houden.” Zelf doet ze dat ook. Weer anderen gebruiken alleen de losse boekjes, zonder leren omslag (en soms zelfs zonder te weten dat Traveler’s voor de fans een big deal is).

Kieskeurig

Surjadi werd zelf in 2007 verliefd op het merk, tijdens een reis naar Japan, en toen ze drie jaar later Misc Store begon, mocht ze het zelf gaan verkopen. Dat mag niet zomaar iedereen, de Japanners zijn kieskeurig. Er zijn meer mooie stationerywinkels in de Benelux die Traveler’s verkopen, zoals Buiten de Lijntjes in Wolvega, Festen in Maastricht en Stad Leest in Antwerpen, maar Misc Store is de enige partner shop in deze regionen.

Dat heeft behalve de eer ook andere voordelen. Misc Store mag nu extra limited editions gaan verkopen. En de winkel heeft, zoals alle partner shops, een eigen stempel gekregen: met een afbeelding van een oer-Hollandse fiets. Luiban in Berlijn, de tot voor kort dichtstbijzijnde partner shop, heeft een currywurst-stempel. Het idee is dat Traveler’s-fans, op een wereldwijde bedevaartstocht langs de partner shops, die stempels kunnen verzamelen in hun Traveler’s Notebook – zoals toeristen in Japan stempels verzamelen bij tempels en allerlei toeristische attracties. En ja: dat doen die fans echt.