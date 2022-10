Daar stond hij dan, in drie kledinglagen Goois, alsof hij net van de golfbaan geplukt was om even op camera te verschijnen. Handen in de zij, benen stevig uit elkaar op de vloerbedekking van een achterafkamertje van Ziggo Sport. De beelden op Twitter waren van een zeldzame kneuterigheid, alsof een vader het TikTok-wachtwoord van zijn dochter bemachtigd had. Olav Mol wist zelf eigenlijk ook niet waarom Max Verstappen nou toch genoeg punten had gekregen om voor de tweede keer wereldkampioen te worden, maar toch ging hij het ons uitleggen. Peak Olav, dacht ik. Maar ik had vooral een beetje met hem te doen.

Max Verstappen had er eigenhandig voor gezorgd dat Olav Mol jaren geleden als een oude map Pokémonkaarten op zolder werd afgestoft, omdat hij weer wat waard bleek. Jetsettend ging hij seizoenen lang zijn eigen gelijk achterna en was zijn uitbundigheid de enige smaak op de Nederlandse tv.

Hij had ook een ontzagwekkende hoeveelheid kennis, die hij vaak zijn interviews met Verstappen in wurmde. Soms omdat het relevant was om te weten wat er nou net met de banden van Max was gebeurd, soms simpelweg om Max te laten zien dat hij wél echt wist hoe het zat en andere journalisten niet.

Er was ook niemand die zo zelfverzekerd fout kon zitten als Olav Mol. Hij bleef vorig jaar tegen alle taallogica in de naam van de Russische coureur Nikita Mazepin op z’n Frans uitspreken – mah-zu-pèh – en was elke race wel een paar keer kwijt wie waar reed op de baan. Ik ergerde me elk weekend hardop.

Maar toen legden ze het bij Ziggo Sport af tegen een te grote zak geld uit Scandinavië en was er geen plek meer voor Mol. In plaats van hem kregen we twee mannen van wie ik de namen nog niet zou kunnen onthouden als mijn leven ervan afhing. Tandarts/fan-met-microfoon Jack Plooij, Mols vaste collega, kon ik missen als kiespijn, maar aan Mol bleek ik toch een beetje verknocht geraakt. Hij gaf gekleurd commentaar, maar het was in ieder geval niet saai. Hij was niet altijd even goed, maar in ieder geval uniek. Een beetje zoals Jack van Gelder, als Sierd de Vos, de dronken ooms op je bruiloft van wie je je afvraagt wie ze blijft uitnodigen – maar zijn ze er niet, is het toch een beetje saaier.

Nu is Mol gedegradeerd naar de marge, schuift hij braaf duidend aan in Formule 1-praatprogramma’s op een sportzender waar na het verlies van de uitzendrechten niemand meer naar kijkt. En doet hij zijn commentaar via zijn eigen website, waar je zijn stem kunt synchroniseren met de stream van je keuze. Een aandoenlijke vorm van heimwee, vind ik dat, en blijkbaar is het populair.

Terwijl zondagochtend in mijn woonkamer het Britse commentaar bij Verstappens tweede titel uitdooft, kom ik dat filmpje op Twitter tegen. In Japan is de verwarring groot, in dat treurige kamertje in Nederland weet in ieder geval iemand hoe het écht zit.

Frank Huiskamp vervangt de komende maandagen Marcel van Roosmalen.