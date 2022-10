Russische aanvallen in hart van Oekraïne, doden en gewonden in Kiev

Vijf doden en twaalf gewonden in Kiev Bij de explosies die Oekraïense hoofdstad Kiev maandagochtend troffen, zijn minstens vijf doden en twaalf gewonden gevallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van informatie van de lokale politie. De slachtoffers zijn gevallen bij explosies in het centrum van Kiev. Ooggetuigen melden dat er nog steeds explosies plaatsvinden in de hoofdstad. Over doden en gewonden in de andere steden die maandagochtend getroffen zijn door explosies, is nog niets bekend. Hoewel Russische autoriteiten zeggen dat ze alleen militaire doelen onder vuur nemen, betreft het in Kiev alleen maar burgerdoelen. Zo is een groot kruispunt middenin het centrum verwoest, een diepe krater geslagen in een populair stadspark en werd de relatief nieuwe glazen brug middenin Kiev geraakt. Journalisten zeggen op Twitter dat er raketten vanaf de Zwarte Zee worden afgevuurd richting Oekraïne. Gewonde mensen krijgen een medische behandeling in het centrum van Kiev, dat maandagochtend getroffen werd door verschillende explosies. Foto Efrem Lukatsky/AP Auto’s staan in brand als gevold van verschillende explosies die Kiev maandagochtend troffen Foto Gleb Garanich/Reuters

Zelensky: ‘Ze proberen ons van de aardbodem te vegen’ „Ze proberen ons te vernietigen en van de aardbodem te vegen”, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op Telegram in reactie op de explosies die maandag in verschillende Oekraïense steden plaatsvonden. In zijn Telegrambericht is ook een filmpje met verwoestingen in Kiev te zien. „Ze vernietigen onze mensen die thuis liggen te slapen in Zaporizja, ze doden mensen die op weg zijn naar hun werk in Dnipro en Kiev.” De president bevestigt dat er doden en gewonden zijn gevallen en roept mensen op zichzelf in veiligheid te brengen. „Het luchtalarm stopt niet in heel Oekraïne. Er zijn raketten die inslaan. Verlaat alsjeblieft niet de schuilplaatsen. Zorg goed voor jezelf en je dierbaren.”

Ook explosies waargenomen in andere Oekraïense steden Ook in de Oekraïense steden Lviv, Ternopil en Dnipro zijn explosies waargenomen, meldt persbureau Reuters. Lviv ligt in het westen van Oekraïne, vlakbij de Poolse grens, en is tot nu toe relatief ongeschonden gebleven. Ternopil ligt vlakbij Lviv en is helemaal niet gebombardeerd sinds het uitbreken van de oorlog. Dnipro, de op twee na grootste stad van Oekraïne met ruim een miljoen inwoners, is al vaker aangevallen. Op Telegram waarschuwt de burgemeester van Lviv burgers om niet naar buiten te gaan: „Explosies zijn te horen in Lviv! Luchtverdediging werkt. Blijf in de schuilkelders!”

Meerdere explosies in Oekraïense hoofdstad Kiev De Oekraïense hoofdstad Kiev is maandagochtend tijdens spitsuur getroffen door meerdere zware explosies. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen, melden hulpdiensten aan de publieke omroep Soespylne. Het is nog niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn. Burgemeester Vitali Klytsjko schrijft op berichtenapp Telegram: „Verschillende explosies in het Sjevtsjenskivsky-district, in het centrum van de hoofdstad. Later meer details.” Op beelden op Twitter is te zien dat de explosies een diepe krater hebben geslagen in het centraal gelegen Sjevtsjenko-park, normaal gesproken een van de drukste parken in de stad. Ooggetuigen melden dat er meerdere grote zwarte rookpluimen te zien zijn boven de stad. Ook staan er auto’s in brand. Beelden daarvan circuleren op sociale media. De laatste luchtaanval op Kiev vond plaats op 26 juni. De Krimbrug

De explosies volgen op een veelbewogen weekend waarin de brug tussen Rusland en het schiereiland de Krim door een zware explosie werd beschadigd. Prominente Russische politici reageerden woedend: „Bombardeer Oekraïne terug naar de 18de eeuw”, zei Pjotr Tolstoy, vicevoorzitter van het Russische parlement. De Russische president Vladimir Poetin reageerde zondag in een video op het Telegramkanaal van het Kremlin. Hij noemde de explosie „een terroristische daad die kritieke infrastructuur voor burgers vernielt”, en wees Oekraïne als verantwoordelijke aan. „Dit is bedacht en uitgevoerd door de Oekraïense speciale diensten.” Poetin heeft de Russische veiligheidsraad op maandag bijeen geroepen om een Russische reactie te bespreken. In de Oekraïense hoofdstad Kiev staan auto’s in brand nadat de stad getroffen werd door verschillende explosies. Valentyn Ogirenko/Reuters