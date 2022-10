Noord-Korea noemt raketlanceringen oefeningen - die nu zijn afgerond

De ballistische raketten die Noord-Korea de afgelopen weken in de richting van Japan afvuurde, waren volgens het regime slechts onderdeel van een tactische nucleaire oefening. Dat heeft het landelijke persbureau KCNA maandag gemeld, aldus persbureau Reuters. Volgens de Noord-Koreanen is het nu afgelopen met de raketten, die onder toezicht en leiding van Kim Jong-un werden afgevuurd — en omdat ze over Japan vlogen felle internationale reacties teweegbrachten.

Sinds 25 september heeft Noord-Korea in totaal zeven ballistische raketten afgevuurd. Die zouden in zee terecht zijn gekomen, buiten de Japanse territoriale wateren. Volgens de minister van Defensie van Japan, Toshiro Ino, bereikten de projectielen afgelopen weekend een hoogte van 100 kilometer en legden ze zo’n 350 kilometer af. Buurlanden Zuid-Korea en Japan hebben de testen scherp veroordeeld, net als de Verenigde Staten. Als reactie voerden de drie landen zelf rakettesten uit, evenals precisiebombardementen in de zee.

Via Noord-Koreaanse staatskanalen maakte Kim duidelijk geen enkele behoefte te hebben aan gesprekken met andere landen. Eerder noemde de regering in Pyongyang de raketproeven nodig omwille van „zelfverdediging” tegen Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militaire dreiging. Noord-Korea stelt dat de lanceringen de veiligheid van landen en regio’s in de buurt niet in gevaar hebben gebracht. In Japan werden burgers opgeroepen de schuilkelders op te zoeken, toen de eerste raket over het land vloog.