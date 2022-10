Muziekrechten Pink Floyd worden door ruzie toch niet verkocht

Voorlopig blijven de muziekrechten van Pink Floyd waar ze zijn. Een ruzie tussen de bandleden blijkt zo uit de hand gelopen dat de verkoop, die 500 miljoen dollar zou kunnen opbrengen, voorlopig van de baan is.

Onlangs was er nog sprake van dat zelfs durfinvesteerder Blackstone geïnteresseerd was in het liedboek van de Britse progrockband, net als grote labels als Sony en Warner. Het zou een van de grootste verkopen van muziekcatalogussen ooit zijn.

De zakenkrant Financial Times schrijft dat de relatie tussen huidige Pink Floyd-frontman David Gilmour en ex-lid en oprichter Roger Waters – al jarenlang geen goede vrienden meer – nu zo verzuurd is, dat een overeenkomst over de complexe financiële transactie onmogelijk lijkt geworden. Rond Waters ontstond de afgelopen weken ophef omdat hij zich mengde in nieuwsthema’s zoals de oorlog in Oekraïne. Hij noemde op de Russische staatszender RT de Amerikaanse president Joe Biden een oorlogscrimineel, gaf de NAVO de schuld van het conflict omdat die zich te dicht tegen de Russische grens heeft uitgebreid en, iets verder weg, dat Taiwan eigendom is van China. Bovendien zei hij dat hij op een dodenlijst van de Oekraïense regering zou staan.

David Gilmour – die een Oekraïense schoondochter heeft – schreef onlangs nog een nummer met Pink Floyd met samples van de Oekraïense band BoomBox, waarvan de opbrengsten naar humanitaire organisaties gaan.

Eerdere grote bedragen gingen om in de rechten van Bob Dylan (bijna 250 miljoen euro, aan Universal) en Bruce Springsteen (ruim 440 miljoen, aan Sony). Afgelopen week verkocht de band Genesis zijn muziekrechten nog voor 300 miljoen dollar.

