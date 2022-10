Meer dan 1.100 mensen in ziekenhuis met corona, hoogste aantal sinds juli

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in het weekend opgelopen tot 1.126, het hoogste aantal sinds juli. Dat heeft het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag bekendgemaakt. Afgelopen vrijdag lagen nog 962 positief geteste mensen in de ziekenhuizen. Met name de verpleegafdelingen hebben het de afgelopen week veel drukker gekregen.

In de cijfers van het LCPS wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die vanwege coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere gezondheidsklachten hebben en toevallig ook besmet bleken. Het RIVM doet dat wel en constateert ook meer opnames door corona. Vorige week trok het instituut dan ook de conclusie dat de najaarsgolf van coronabesmettingen nu echt is begonnen.

Bijna alle besmettingen in Nederland zijn nu met de BA.5-subvariant van Omikron. Sinds de zomer komen echter ook twee andere subvarianten op: BA.2.75 en BA.4.6. Beide varianten lijken beter bestand tegen de opgebouwde afweer tegen COVID-19. Na een herhaalprik met een aangepast vaccin zijn mensen beter beschermd tegen infectie en ziekte door Omikron-subvarianten, verwacht het RIVM. Het vergroot de hoeveelheid en verbetert de kwaliteit van de antistoffen.

