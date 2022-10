Lise Davidsen brengt haar publiek in een roes van verering

De Noorse sopraan Lise Davidsen bleek dit weekend weer een sopraan uit duizenden. Met haar stem als een warmtekanon bracht ze het publiek van de ZaterdagMatinee in trance. In de zaal wapperde een fan met een Noors vlaggetje.

Het programma in de ZaterdagMatinee ‘verenigde’ de Italiaanse 19de-eeuwse opera met de Duitse. Verdi samen met Wagner; ze leefden dan wel tegelijkertijd, maar als componist verschilden ze als water en vuur. Davidsen zong vier aria’s: eerst Verdi’s ‘Ma dall’arido stelo divulsa’ uit Un ballo in maschera en ‘Tu che le vanità’ uit Don Carlo. Na de pauze volgde de Duitse romantiek met ‘Leise, leise’ uit Der Freischütz (Carl Maria von Weber) en het veel kortere ‘Dich, teure Halle’ uit Tannhäuser (Wagner).

Verering

In elke aria kan Davidsen haar pre’s etaleren: haar krachtige stem, die in zachte én luide tonen prachtig warm kan klinken, haar rijk gekleurde laagte en haar hoogte – als een mes.

Maar wat zaterdag ook blijkt: net zo belangrijk als die mooie stem is de divastatus die ze op het podium krijgt omgehangen. Het is gek om te zien dat Davidsen zelf best gelijkwaardig contact zoekt met dirigent en zaal, maar dat contact nauwelijks terugkrijgt – uit een zichtbare drang tot verering. Dirigent James Gaffigan weigert eerst om samen applaus in ontvangst te nemen, al wil Davidsen dat wel graag. Orkestmusici klappen luid mee en schuiven opzichtig nog wat centimeters aan de kant om het gangpad naar de hoge rode trap, dat allang vrij was, nog vrijer te maken. Davidsen trekt het divakleed aan, maar je gaat je er plaatsvervangend eenzaam van voelen. Intussen zwemt het dankbaar stampende en juichende publiek in zijn eigen vereringsroes.

Heerlijke warmte

Davidsen is goed, maar het programma als geheel is niet zo indrukwekkend. Op zichzelf zijn de vier aria’s mooi, maar samengenomen is het eigenlijk wat aan de korte kant: een klein schotje hagel. Door de scheiding van landen voor en na de pauze is er van vereniging geen sprake. Davidsen accentueert juist het verschil door na de pauze in een ander tenue te verschijnen.

Gelukkig, er is een toegift: publiekslieveling ‘Vissi d’arte’ uit Puccini’s Tosca, die qua Verdi-Wagnervereniging net buiten de tijdslijntjes valt. Davidsens zacht gezongen woorden zijn onverstaanbaar van heerlijke warmte. Haar onbegrensd luide, hoge noten klapperen tegen je trommelvliezen. De trance bij het publiek is compleet.

De overige tweederde van de middag vult het Radio Filharmonisch Orkest met vijf orkeststukken uit opera’s van dezelfde componisten: onder andere ‘Ballabili’ uit Macbeth (Verdi), de Ouverture van ‘Der Freischütz’ en de ‘Karfreitagszauber’ uit Parsifal (Wagner). Het orkest imponeert in het Italiaanse repertoire met soepele crescendo’s en een prachtige hissige klank in de strijkers waardoor je de warme mediterrane wind bijna voelt. De lange Duitse lijnen gaan ze, vooral door een ingezakte blazerssectie, minder goed af.

Klassieke muziek NTR ZaterdagMatinee met sopraan Lise Davidsen. Gehoord: 8/10, Concertgebouw Amsterdam. Terugluisteren via: nporadio4.nl Lise Davidsen: ●●●●● Programma: ●●●●●