Kuipers staat Novavax-vaccin toe voor herhaalprik Covid-19

Het Novavax-vaccin mag per direct gebruikt worden als herhaalprik tegen het coronavirus. Dat schrijft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) maandag in een Kamerbrief. Vorige week adviseerde de Gezondheidsraad Novavax toe te staan voor een herhaalprik, maar sprak de voorkeur uit voor de zogenoemde mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer.

Iedereen vanaf 18 jaar mag voortaan voor Novavax kiezen bij de herhaalprik. Dat kon al sinds maart voor de basisvaccinatie tegen Covid-19. Vanaf nu mogen ook jongeren vanaf 12 jaar het vaccin voor de basisprik kiezen. Novavax is een vaccin op basis van een stukje eiwit van het coronavirus, ontwikkeld volgens een methode waarmee veel bekende vaccins worden gemaakt.

Advies Gezondheidsraad

Vorige week zei de Gezondheidsraad dat het eiwitvaccin van Novavax veilig is, maar dat het onbekend is of het als herhaalprik voldoende beschermt tegen een besmetting met de op dit moment circulerende coronavarianten. Er zijn namelijk nog te weinig klinische gegevens bekend over de werkzaamheid van Novavax.

De raad zei daarom dat de voorkeur uit zou moeten gaan naar de zogeheten mRNA-vaccins. Alleen mensen die bezwaren hebben tegen zo’n vaccin of daar een allergische reactie op kregen, zouden volgens de Gezondheidsraad Novavax moeten krijgen. Wel biedt Novavax hoe dan ook een betere bescherming dan wanneer geen vaccin genomen wordt.

Afgelopen weekeinde liep het aantal mensen dat met Covid-19 in Nederlandse ziekenhuizen is opgenomen op tot 1.126. Dat is het hoogste aantal sinds juli. Met name op de verpleegafdelingen is het druk.