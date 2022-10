De scheidslijn tussen hoop en naïviteit is dun. Tussen het lezen van treurig stemmend nieuws uit Oekraïne word ik overvallen door een sprank hoop. Een kritische Russische superster als Alla Poegatsjova laat haar stem horen, we lezen over een vermeende verandering in toon van staatsmedia. De interne kritiek in Rusland lijkt toch niet helemaal weg gecensureerd.

Het Algemeen Dagblad schreef vorige maand: „Na de aftocht in de regio Charkov zwelt de openlijke kritiek op het Russische leger aan. Officieel is dat verboden, maar het gist en borrelt in Rusland”. Deze maand stelde NRC: „Na de voor Rusland pijnlijke Oekraïense herovering van het stadje Lyman, zwelt ook in de staatsmedia de kritiek aan.”

Maar klopt dit wel? Is er inderdaad een toename van kritiek? En zo ja, hoe moeten we die dan lezen? Als kritiek op de oorlog, of als kritiek op het niet effectief genoeg uitvoeren van de oorlog? En hoe weten we of die kritiek in Rusland niet net zo gescript of strategisch is als de propaganda?

Eerder dit jaar sprak de Amerikaans-Russische journalist Masha Gessen met tal van (ex-)medewerkers van Russische staatsmedia. In haar artikel voor The New Yorker bood ze een beklemmend kijkje in de keuken. Wekelijkse, zo niet dagelijkse, vergaderingen van Kremlinpiefen met redacteuren, zenderbazen en mediachefs. Onderwerpen die worden afgestemd, invalshoeken nagegaan, verplichtte nummertjes die de journalisten (als je ze zo kan noemen) moeten afdraaien. Sinds de oorlog zijn de laatste flintertjes journalistieke onafhankelijkheid verdwenen; redacties zijn opgekocht, gestopt of ondergedoken.

Tatiana Stanovaya, oprichter van denktank R.Politik, speculeerde op mediaplatform Bloomberg dat de plotselinge kritiek op staatstelevisie van militair handelen juist bedoeld was om harder ingrijpen in Oekraïne te rechtvaardigen.

Zelf belde ik deze week met Pjotr Sauer, Ruslandcorrespondent voor The Guardian en zoon van mediamagnaat Derk Sauer. Hij schreef onder meer over de luider klinkende kritiek op het militaire leiderschap vanuit ultrarechtse hoek. Over de kritiek binnen staatsmedia zegt Sauer: „Die is vrijwel zonder twijfel gescript. Het Kremlin is zich ook bewust van het feit dat onvrede een uitlaatklep moet hebben, maar wel eentje waarvan het Kremlin de touwtjes in handen houdt”. Sauer houdt vooral Telegram in de gaten om te zien hoe de wind waait. Daar spreken rechts-nationalistische bloggers en oligarchen zich uit over de oorlog. „Ze kunnen zich verrassend veel permitteren momenteel. Waarschijnlijk betekent dit dat Poetin het deels met hen eens is en dat we bijvoorbeeld in de komende weken ontslagen binnen de militaire top kunnen verwachten.” Hij denkt even na. „Maar de grens van tolerantie zal altijd getrokken worden bij kwaadspreken over Poetin”.

We lijken het volgende te vergeten wanneer we halsreikend uitkijken naar scheurtjes in de overheidsloyaliteit van staatsmedia. Er is niet zoiets als de media enerzijds en het Kremlin anderzijds. Zij zijn één. En het tolereren van kritische uitingen door het Kremlin moet waarschijnlijk in de eerste plaats gelezen worden als potentiële strategie, in plaats van voortekenen van de zo gehoopte ineenstorting van Poetins Rusland.

Madeleijn van den Nieuwenhuizen schrijft om de week op deze plaats een column.