Hoekstra: Wiebes overtuigde mij samen te onderzoeken of de gaskraan dicht kon

Oud-minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) liet zich begin 2018 snel door zijn collega Eric Wiebes (VVD, Economische Zaken) overtuigen samen te onderzoeken of de gaskraan dicht kon. Dat vertelde Hoekstra maandag aan de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. Na de zware aardbeving in Zeerijp in januari 2018 had hij een telefoontje van Wiebes gekregen. Die was tot de conclusie gekomen dat de weg die het toen net aangetreden kabinet was ingeslagen „geen haalbare weg” was, aldus Hoekstra.

In het regeerakkoord van Rutte III was een paar maanden eerder weliswaar afgesproken dat de gaswinning een klein beetje naar beneden zou gaan, maar volgens Wiebes was dat niet voldoende. Het roer moest om, maakte hij aan Hoekstra duidelijk. Het zette Hoekstra meteen aan het denken, zei hij maandag. Zo kwamen ze snel tot de afspraak het idee verder uit te werken, en zei Hoekstra naar eigen zeggen tegen zijn ambtenaren: „De volgorde moet zijn: de veiligheid komt op één, de leveringszekerheid op twee en de financiën op drie.”

Wat hielp is dat de gasbaten allang niet meer de omvang hadden van de zestig jaar ervoor, en dus voor de schatkist minder belangrijk waren. Daarnaast waren er meevallers op onder meer de zorgbegroting. Met die argumenten had Hoekstra zijn collega’s in de ministerraad kunnen geruststellen, zei hij. Ze hoefden niet te bezuinigen als de gaskraan dichtging.

Veel vragen in de ministerraad

De suggestie van de enquêtecommissie dat andere ministers alleen wilden instemmen als de operatie om huizen te versterken kleiner zou worden, verwierp Hoekstra. Die „koppeling” was er niet. Niemand kon in die tijd met zekerheid zeggen of er echt minder huizen hoefden te worden versterkt, zei hij. De geschatte aantallen en bedragen die rondgingen, fluctueerden enorm. Wiebes en hij hadden veel vragen gekregen van collegabewindspersonen. „Er waren vragen over het hele dossier, ook over het stuk van schade en versterken”, zei Hoekstra maandag. Maar het één werd niet „verknoopt” met het ander, aldus de CDA’er.

Uiteindelijk ging het debat in de ministerraad volgens hem over „over iets veel fundamentelers”. Namelijk: „Vinden we als kabinet dat we omwille van de veiligheid een andere weg moeten inslaan.” Zo herhaalde hij wat Wiebes maandagochtend al tegen de enquêtecommissie had gezegd: de keuze van het kabinet-Rutte III om de gaskraan dicht te doen was een principiële keuze voor veiligheid geweest, die uitging boven de financiële belangen.

