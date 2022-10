Het NFI weet het bijna zeker: dna-spoor is van Rick K., niet van zijn tweelingbroer

„Hoe moet ik dat weten dan?” Het is de zin die Rick K. in de rechtszaal van de Assense rechtbank het vaakst gebruikt. Hij wipt heen en weer op zijn stoel, een 29-jarige man met een kaal hoofd en een wat rozig gezicht. Hij werkt als hovenier. Een meter of acht verderop zit de vrouw die hij verkracht zou hebben. Maar, zegt Rick, ondanks een dna-hit heeft hij daar niks mee te maken. „Ik was het niet”, zegt hij.

Het draait allemaal om een verkrachting van een 76-jarige vrouw in de zomer van 2019. Ze begon aan een wandeling op de Drentse hei, zag dat een man haar volgde. Daarna viel hij haar aan en verkrachtte haar. De politie verdenkt al snel Rick K., en zijn dna matcht met sporen die op de broek van het slachtoffer zijn gevonden.

Maar er is een probleem. De dna-hit kan komen omdat hij een eeneiige tweelingbroer heeft, zo luidt Rick K’s verklaring. Het dna van eeneiige tweelingen is namelijk nagenoeg gelijk. Om die mogelijkheid te onderzoeken gelastte de rechtbank in 2020 een in Nederland uniek onderzoek naar verschillen in het dna-profiel tussen de twee broers. De tweelingbroer van Rick K., Mike, stemde daar mee in.

Aan Rick K. worden deze maandag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak veel vragen gesteld. Hij bromt vaak iets onverstaanbaars. Als hij spreekt, blijft hij ontkennen.

Telefoon op plaats delict

Uit onderzoek van de politie blijkt dat Mikes telefoon ten tijde van de verkrachting thuis was, en dat hij daarmee heeft geappt en gebeld met onder meer zijn vriendin. Ricks telefoon is wel in de buurt van de plaats delict geweest op de tijd van de verkrachting. Hij heeft die dag zelfs een foto gemaakt in het betreffende natuurgebied, maar die later verwijderd. Zijn verklaring: zijn telefoon zat in zijn auto en iemand is daarmee gaan rijden. Maar dat blijkt nergens uit.

Hoe dat kan, vraagt de rechter. „Hoe moet ik dat weten dan”, zegt Rick. „Het is zo lang geleden. Ik heb geen geheugenkaart op mijn kop, toch?”

Hét moment van de zitting is de onthulling van de resultaten van het onderzoek. Als dat wordt besproken, kijkt Rick K. naar beneden, en beweegt hij zijn hoofd op en neer. Zijn lichaam trilt. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft naar het dna van beide broers gekeken, omdat ook eeneiige tweelingbroers minieme verschillen hebben in hun dna. Dat komt omdat ze voortkomen uit dezelfde bevruchte eicel, die in tweeën splitst. Daarna ontstaan bij beide broers soms kopieerfoutjes, en dus kleine verschillen.

Een één met negen nullen

De conclusie is dat het meer dan een miljard keer waarschijnlijker is dat het dna-spoor afkomstig is van Rick K. dan dat het van Mike is. De rechter: „Dat vind ik heel veel. Een één met negen nullen.” Ze vraagt aan Rick K. of hij wil reageren: „Nee”, zegt hij. De rechter: „Waarom niet?” Rick: „Waarom wel? Ik blijf bij mijn verklaring. Dat ik het niet was.”

Het OM vindt dat Rick K. geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden en eist een gevangenisstraf van drie jaar, voor de verkrachting en voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendin. De advocaat van Rick K. stelt het alibi van Ricks tweelingbroer ter discussie, en zegt dat haar cliënt Mike nog steeds verdenkt. De advocaat vindt het onderzoek een experimentele methode, volgens haar mag net NFI-onderzoek niet als bewijs gebruikt worden. Ze vraagt vrijspraak.

Hoe de rechter over drie weken ook oordeelt, de band tussen de tweelingbroers is verwoest, vertelt Rick K. Hij heeft geen contact meer met zijn broer. Misschien wel te begrijpen, legt de rechter voor. „U beschuldigt hem toch?” Rick: „Dan moet hij maar eerlijk zijn.”

Als het slachtoffer in een kwetsbare verklaring vertelt wat de gebeurtenissen met haar hebben gedaan, zegt Rick K. dat hem dat raakt. De vrouw vertelt dat ze niet meer in het bos durft te lopen. „Het had veel gescheeld als mijn aanvaller meteen had bekend. Dat had me drie jaar gescheeld. Nu heb ik moe, chagrijnig en depressief rondgehangen. En tijd is op mijn leeftijd belangrijk.” Als het slachtoffer haar neus snuit, zegt de rechter: ,,U bent een dappere vrouw.” En dan tegen Rick K.: ,,Bent u dat met me eens?” ,,Ja”, antwoordt deze zacht.