Valt er nog iets te zeggen over het conflict tussen de voormalige- en de huidige voorzitter van de Tweede Kamer, Arib en Bergkamp? Mij schoot dit te binnen: bij mijn weten heeft niemand nog opgemerkt hoe ‘gewoon’ er over die aanvaring wordt bericht.

Ik kan iets gemist hebben, maar weet zeker dat in vroeger dagen de twist tussen de twee politici al snel beschreven zou zijn als een ‘catfight’. Waar twee vrouwen ruziën, had in ieder geval de vrouwelijkheid de schuld: vrouwen hoorden niet in het openbaar te twisten, en als ze het toch deden, moesten er wel plukken haar in het rond vliegen in de perceptie van veel toeschouwers. Niet gelezen, dit soort misogyne onzin.

Wel wordt door Arib (PvdA) de partij van Bergkamp (D66) erbij gehaald als de grote boosdoener. Trouwens, over de rol van haar eigen partij was ze ook bepaald niet positief. Dit vind ik een voorspelbare gang van zaken tussen twee politici van verschillende partijen. Zo’n partijverschil kan een rol spelen. Sommigen vonden het weinig chic dat Arib het noemde, maar hoe je daar ook over denkt, het partijverwijt is onpersoonlijk.

Ik maak me sterk dat tien jaar geleden niet alleen het vrouwzijn van Arib en Bergkamp was geproblematiseerd, maar ook hun afkomst en seksualiteit. Arib is geboren in Marokko, Bergkamps vader is Marokkaan. Om haar moverende redenen nam ze de achternaam aan van haar moeder. Aha, een etnisch conflict, of zoals dat ooit verlekkerd heette: een ‘rassenrel.’ Niets over gelezen.

Ook is bekend dat Vera Bergkamp getrouwd is met een vrouw en dat de vader van Aribs kinderen een man is. Homo tegen hetero, daar zit vast iets smeuïgs in. Weer: ik heb het niet gehoord.

Dat laat de narigheid voor beide vrouwen onverlet en maakt de staatsrechtelijke kwestie er niet minder om, maar je zou bijna vergeten: er werd niet op de personalia van beide politici gespeeld.

Hoewel de kwestie nu al lang het nieuws beheerst (en met ‘lang’ bedoel ik nieuwsminuten) vergeet je al snel te zien hoeveel ondergrondse emancipatie er is geboekt. Aspecten die tot voor kort bijzonderheden waren, zijn niet langer opzienbarend.

In het artikel van Duyvendak en Hurenkamp, afgelopen zaterdag in deze krant, worden drie manieren besproken waarop men over ‘gewoon doen’ kan praten: gewoon doen moet, gewoon doen is slap, en gewoon doen is uitgesloten.

Er is nog een vierde mogelijkheid: het ‘gewoon doen’ werd in deze kwestie niet van stal gehaald. Even niet opgelet, en toen gebeurde er dit: voor politici is een (gedeeltelijke) Marokkaanse komaf, vrouw- of homo-zijn gewoner geworden.

