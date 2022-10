‘Geld apart leggen heb ik moeten leren’

in

‘Tot mijn achttiende had ik obesitas. Ik was 1.64 m. en woog ruim 80 kilo. Als ik thuiskwam van school nam ik een zak popcorn en ice tea – ik at en dronk mijn verdriet weg.

„Die zomer was ik in drie maanden zes kilo aangekomen. Dat greep mij aan. Ik studeerde MBO autotechniek, had geen geld en vroeg mijn broer om mij in te schrijven bij de sportschool – in vier maanden verloor ik 25 kilogram. Ineens kon ik weer een S-je dragen. Dat voelde goed.

„Ik wilde ook anderen helpen met een gezondere levensstijl. In 2021 heb ik hier in Etten-Leur samen met drie vrienden een active lifestyleclub opgericht. We hebben in twee maanden een oude garage omgebouwd. Het was ramadan: elke dag werkte ik na het gebed tot diep in de nacht. We hebben alles zelf gedaan, vrienden en vaders hebben geholpen. Dat scheelde de helft van het geld.

„De kosten splitten we met z’n vieren, maar de klanten moet je zelf regelen. Iedereen werkt hard, maar we supporten elkaar en als iemand op vakantie is, neemt een ander zijn klanten over. Ik heb 12 tot 15 klanten die ik op wekelijkse basis zie. We praten, soms doe ik beneden in de sportschool oefeningen met ze.

„Ook werk ik nog acht uur per week bij de Albert Heijn. Daarna ga ik naar onze fitclub om tot in de avond klanten te ontvangen – dat zijn soms lange dagen.”

uit

‘Zolang het kan, woon ik bij mijn ouders. Dat is een bewuste keuze, ik wil nu focussen op mijn eigen bedrijf, maar alles wat ik zelf kan betalen, betaal ik uit eigen zak. Ik doe mijn eigen boodschappen, kook zelf en doe de was.

„Minimaal tien procent van mijn netto-inkomen leg ik elke maand apart. Ik heb dat moeten leren. Vroeger zag ik wel eens min 300 euro op mijn rekening staan – dan had ik bijvoorbeeld te veel uitgegeven aan uit eten gaan. Ik heb echt ‘nee’ moeten leren zeggen. Nu ga ik nog maar gemiddeld één keer per maand.

„Als ik voor een week boodschappen doe, zit ik al tussen de 60 en 80 euro. Gezond eten is duurder en ik vind mijn lichaam belangrijk.

„Ik sport bijna twee keer per dag en moet herstellen. Ik gebruik daar shakes en toevoegingen met mineralen en vitamines. Daarnaast eet ik biologisch en veel vis.

„Mijn laatste grote uitgave was een vakantie naar Marokko met mijn moeder en broer. Ik heb de ene helft betaald, mijn broer de andere. Dat geeft een goed gevoel.

„Mijn doel is om zo’n groot bedrijf te hebben dat mijn ouders allebei niet meer hoeven te werken. Dan maak ik ze maandelijks een bedrag over. Ze hebben altijd goed voor mij gezorgd en dat wil ik teruggeven.”

Netto-inkomen: 1.600 euro Lasten: bedrijfspand (huur, g/w/l gedeeld); 300 euro; mobiel/tv/internet 45 euro; zorgverzekering 140 euro; boodschappen 550 euro; horeca 30 euro; vervoer 30 euro; abonnement online platform voor klanten 12 euro; bijdrage aan moskee en familie in Marokko 50 euro; sportscholen 30 euro; kleding 50 euro; kapper/verzorging 100 euro Sparen: 200 tot 300 euro Laatste grote uitgave: bijdrage aan vakantie met moeder naar Marokko (1.100 euro)

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven