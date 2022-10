Geen broodje pindakaas, maar een salade - zo proberen werkgevers hun personeel naar kantoor te lokken

Wie op een dinsdag een kantoorpand van zorgverzekeraar Coöperatie Menzis binnenstapt, ziet mensen heen en weer lopen, druk op toetsenborden typen of overleggen in een van de vergaderruimtes. Bezoek hetzelfde pand op een vrijdag en je zult wat beter je best moeten doen om bedrijvigheid te vinden.

Net als bij veel andere bedrijven concentreert het kantoorbezoek zich bij Menzis rond bepaalde piekdagen, meestal de dinsdag en donderdag. „Op dinsdag zien wij een kantoorbezetting van 60 tot 65 procent terwijl dat op vrijdag maar 15 tot 20 procent is”, vertelt manager Facilitair Bedrijf Melanie Schipper. Ook voor de pandemie concentreerde het kantoorbezoek zich rond bepaalde piekdagen, meestal de dinsdag en donderdag, maar dat effect wordt door de coronacrisis nog eens versterkt.

De bezetting op piekdagen is bepalend voor de behoefte aan ruimte. Veel werkgevers willen daarom inzetten op een meer gelijkmatige kantoorbezetting, concludeerde vastgoedadviseur Colliers afgelopen maart na gesprekken met 50 organisaties die in totaal 25.000 fulltime werkenden in dienst hebben.

Op dit moment werken nagenoeg alle Menzis-medewerkers gemiddeld de helft van de tijd op kantoor en de helft van de tijd thuis. Daar wordt in de bedrijfsvoering rekening mee gehouden. „Zo openen we minder etages in onze panden zodat niet alle etages verwarmd en schoongemaakt hoeven te worden en collega’s elkaar makkelijker kunnen vinden. Het is een kwestie van uitproberen en ervaren”, aldus Schipper.

Reserveringstool

Onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) wees in juli uit dat met name hoger opgeleiden, mensen met een kantoor- of managementfunctie en mensen die met het ov naar het werk reizen vaker thuis werken dan voor de pandemie. Uit cijfers van TNO bleek begin dit jaar dat bijna 80 procent van de thuiswerkers ook na de pandemie veel vanuit huis wilde werken. In de praktijk betekent dat dat veel bedrijven toekunnen met minder kantoorruimte.

Hoewel bij webwinkel bol.com geen sprake is van krapte in werkplekken, zetten zij sinds het najaar van 2021 wel in op spreiding van kantoorbezoek over alle dagen van de week. Vrijwel alle 2.900 medewerkers verdelen hun tijd 50/50 over het kantoor in Utrecht en thuis. Het bedrijf biedt zijn werknemers handvatten over welke werkzaamheden het meest geschikt zijn voor welke plek, zegt woordvoerder Liselore Stuut. Het kantoor wordt gebruikt ‘om te creëren, samen te werken en elkaar te ontmoeten’. Thuis richten medewerkers zich voornamelijk op ‘geconcentreerd werken, reguliere vergaderingen en virtueel contact’.

Om aanwezigheid te spreiden, mogen medewerkers maximaal een van de piekdagen (dinsdag en donderdag) op kantoor zijn. Ook wordt er gebruik gemaakt van een reserveringstool waarmee men een specifieke werkplek kan reserveren. „In de praktijk is er vanzelf een goede verdeling onder de dagen ontstaan waarop het natuurlijk op de ene dag wel iets drukker is dan de andere maar het op geen enkele dag echt stil is op kantoor”, zegt Stuut.

Een rijkelijk belegd broodje

Dat is niet bij alle bedrijven zo. „Bij veel bedrijven en instellingen met een dominante kantoorfunctie blijft de bezetting achter bij de verwachting”, vertelt Marcel Brouwer, operationeel directeur bij facilitair dienstverlener Sodexo. Deze organisatie, van oorsprong een bedrijfscateraar, verzorgt een scala aan facilitaire diensten voor tientallen bedrijven en instellingen in Nederland. „Zeker in de financiële sector doen bedrijven echt hun best om mensen meer naar kantoor te krijgen. Niet alleen op rustige dagen, maar überhaupt op welke dag dan ook. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met community managers: mensen die workshops, lezingen, lunches en borrels organiseren, puur om het kantoor een aantrekkelijker plek te maken.”

Ook de lunch wordt volgens Brouwer regelmatig ingezet als middel om kantoorbezoek te stimuleren. Zo wordt er vaker ingezet op plantaardige en duurzame voeding en worden er luxere producten aangeboden. „Wat vroeger een boterham met pindakaas was, is nu een rijkelijk belegd broodje of een salade.”

Grote organisaties als het Rijk, de Rabobank en advies- en accountantsbureau PwC denken na hoe ze de bestaande kantoorruimte kunnen benutten op een manier die goed aansluit bij de behoeften van medewerkers.

Hoewel de drukte in kantoren licht lijkt toe te nemen, is het nog te vroeg om conclusies te trekken over welke maatregelen daaraan bijdragen. „Dit is voor veel bedrijven een fase van experimenteren en leren.”

„Wij vinden het belangrijk dat er binding blijft tussen collega’s onderling en tussen werkgever en werknemer”, vertelt Melanie Schipper van Menzis. Om die reden worden medewerkers op verschillende manieren gestimuleerd om meer naar kantoor te komen. „Dat doen we door rituelen in te voeren, bijvoorbeeld een gezamenlijke kantoordag voor een team aan het begin van de week of maand. Of gezamenlijk als team op kantoor vooruitblikken of evalueren. Organen als de directie, managementteams en ondernemingsraad geven het goede voorbeeld door vergaderingen bewust op rustige dagen als woensdag en vrijdag in te plannen. We zien dat dat effect heeft. Er zijn op die dagen meer mensen op kantoor dan voordat we dit deden. Als er een patroon zit in de hoeveelheid fysieke momenten, komt dat de binding ten goede.”

Voorzichtige kanteling

„Zo is er aan de ene kant behoefte aan grote vergaderruimten om met een team te overleggen en aan de andere kant juist aan kleine, afgesloten ruimten waar medewerkers in hybride vergaderingen kunnen participeren”, vertelt Olivier van Urk, hr-directeur van PwC. De ruimte die wordt bespaard doordat er minder werkplekken nodig zijn wordt ingezet als vergaderruimte. „Zo heb je toch weer een optimaal gebruik van het aantal vierkante meters.”

„Als er een patroon zit in de hoeveelheid fysieke momenten, komt dat de binding ten goede”, zegt Melanie Schipper van zorgverzekeraar Menzis.

Ook het kantoor van Sodexo wordt flexibeler ingericht, met losse zit- en stawerkplekken, veel kleine ruimtes om ongestoord te kunnen bellen en geconcentreerd te kunnen werken, veel grotere samenwerk- en overlegruimtes en meerdere kleinere verkooppunten voor eten en drinken in plaats van één groot bedrijfsrestaurant. Operationeel directeur Marcel Brouwer: „Daarnaast hoor ik ook veel klanten die er serieus over nadenken om vastgoed af te stoten, omdat het niet de verwachting is dat het ooit nog volkomt.”

Tegelijkertijd signaleert hij binnen Sodexo de afgelopen weken ook een voorzichtige kanteling, waarbij er meer mensen naar kantoor komen buiten de piekdagen om. Waar dat door komt, is op dit moment nog lastig te zeggen. „Mogelijk, en dat zeg ik heel voorzichtig, gaan we zien dat mensen nu het kouder wordt meer naar kantoor komen vanwege de hoge energielasten. Je baas heeft immers de hele dag de verwarming aan en wanneer je op kantoor werkt, kan jij ’m zelf overdag uitzetten.”

De tijd zal het leren.