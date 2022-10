Eierboer Bos heeft na 175 dagen weer hennen op stal

Kippenboer Theo Bos heeft drie overalls. Net als drie paar laarzen en drie steeksleutels nummer dertien. Eigenlijk heeft hij van alles wat hij dagelijks nodig heeft voor zijn werk als pluimveehouder drie exemplaren; voor elk van zijn kippenstallen één.

Bezoek moet eerst onder de douche. Alle kleding uit, insoppen met shampoo en zeep en daarna de bedrijfsoverall aan. Ook de dierenarts ontkomt niet aan het doucheprotocol en heeft zelfs een eigen overall hangen op de boerderij van Bos. Bovendien komt niemand het terrein van de boerderij op zonder zijn toestemming. Een toegangspoort scheidt de boerderij, die even buiten Barneveld ligt, van de rest van de wereld. Alles om de vogelgriep, die sinds vorig najaar hevig woedt, buiten de deur te houden.

Maar de afgelopen 175 dagen heeft Bos geen overall aangehad. In de stallen klinkt slechts het geluid van de ruisende wind. Op de weilanden rondom de stallen grazen een paar schapen. De vloeren zijn hagelwit, de legnesten leeg, de eierband rolt niet. Alleen de geur van kippenstront verraadt dat hier tot afgelopen 14 april zo’n 65.000 kippen in de stallen kakelden en op de weilanden scharrelden.

Binnen een halve dag dood

Op de terugweg van een vriendentripje naar Duitsland kreeg Theo Bos een telefoontje van zijn zoon. „Gerben belde om half twee ’s middags dat er te veel uitval was.” Normaal komen Bos en zijn zoon één of twee dode leghennen tegen op een dag. „Nu waren er vijftig kippen dood, toen de dierenarts drie uur later kwam lagen er al honderd kippen.” Raakt een kip besmet met vogelgriep, dan volgt de dood binnen een halve dag.

Toen Bos ’s avonds aankwam en in de stal ging kijken, wist hij genoeg. „De kippen waren stil, zaten ineengekropen in mekaar.”

’s Nachts om half drie kreeg Bos het bevestigende telefoontje van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): op zijn bedrijf heerst vogelgriep.

Om acht uur ’s ochtends arriveerden de eerste auto’s met vaten CO 2 om alle kippen te vergassen. Daarna kwamen de ruimers in witte pakken en kieperden ze de duizenden vogels met kruiwagens in vrachtwagens. Van dat alles kreeg Bos niks mee. „Ik wilde het niet meemaken, dat is niet goed voor de gemoedsrust.”

Bovendien moest hij zijn collega’s in de buurt inlichten. „Ik leefde al een halfjaar in spanning, zo van: wanneer ben ik aan de beurt? Nou, op 14 april.” Sindsdien staat het familiebedrijf stil. Bos: „Vijf generaties op deze plek.”

Van Spitsbergen tot Oost-Oekraïne

De huidige vogelgriepepidemie, die in Nederland in oktober 2021 voor het eerst werd geconstateerd, is de ergste ooit in Europa, volgens cijfers van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Van Spitsbergen tot Oost-Oekraïne zijn vogels besmet. Bijna 2.500 bedrijven zijn geraakt, ruim 48 miljoen vogels geruimd. Ook in Nederland waart het virus rond. Op ruim tachtig bedrijven is vogelgriep geconstateerd, nog tientallen andere bedrijven zijn preventief geruimd.

De situatie is „ernstig”, zegt Thijs Kuiken, hoogleraar pathologie bij het Rotterdamse Erasmus MC. „Bijna dagelijks worden pluimveebe-drijven positief gemeld, bovendien is het vogelgriepvirus in de zomermaanden blijven circuleren in wilde vogels.” En dat baart Kuiken zorgen, want normaal verdwijnt het vogelgriepvirus in de zomer. Net als bij mensen hebben griepvirussen bij vogels minder kans om te overleven bij warm weer.

Bovendien heeft Kuiken zorgen over de verdere ontwikkeling van het virus, want in het buitenland zijn drie gevallen geconstateerd waarbij mensen geïnfecteerd raakten. „Ze hadden geen tot heel lichte griepverschijnselen”, aldus Kuiken. Op dit moment lijkt het virus nog niet over te slaan van mens op mens.

De vorige uitbraak in 2003

Ook in 2003 was er een grote uitbraak van vogelgriep in Nederland. „255 bedrijven hadden toen besmettingen”, zegt Sjaak de Wit, hoogleraar pluimveegezondheidszorg aan de Universiteit Utrecht. „Maar die uitbraak duurde slechts drie maanden.” Alle besmette bedrijven werden geruimd, evenals pluimveehouderijen in de buurt, zoals die van Theo Bos. „En daarna was het virus uitgeroeid.”

Nu is het virus al bijna een jaar aanwezig in Nederland, omdat het rondwaart in wilde vogels. „Ruimen is nu geen eindoplossing meer”, zegt De Wit. „Het stopt de besmetting wel op één bedrijf, maar het virus zelf is niet weg.” Sternen, ooievaars, kraanvogels in Israël, eenden en ganzen – het virus gaat over van vogelsoort op vogelsoort. „Eén honderdste gram materiaal van bijvoorbeeld een besmette eend is genoeg om een hele stal kippen te besmetten”, zegt De Wit. En dat materiaal kan via de lucht, iemands schoenen, een tippelende muis of een veer in de stal komen. De Wit: „Nederland is nu een soort mijnenveld geworden.”

Nog terwijl zijn kippen geruimd werden, zat Theo Bos al met de taxateur om tafel. Zijn bedrijf krijgt de waarde van alle kippen en eieren vergoed uit een solidariteitspot waar de pluimveehouders zelf aan bijdragen. Goed geregeld, vindt Bos. Normaal kun je zes weken na een ruiming weer nieuwe kippen in de stal verwelkomen en begint de zaak weer te draaien. Maar in de stal van Bos is het al een halfjaar stil. Dat komt omdat er een vervoersverbod geldt in zijn regio – binnen een straal van tien kilometer van een besmette boerderij mag geen levend pluimvee worden vervoerd. Dat geldt ook voor de jonge nieuwe kippen die Bos nodig heeft om weer eieren te produceren.

„Frustrerend”, vindt kippenboer Bos dat. Want zolang er geen kippen scharrelen in zijn stal, heeft hij geen inkomsten. En alleen voor de ruiming krijgt hij een vergoeding, niet voor de maandenlange leegstand van de kippenstallen. Bos: „Dat kost serieus geld.”

Wat het extra frustrerend voor Bos maakt, is dat er wel een oplossing is voor de vogelgriepuitbraak. „Vaccineren”, roept Bos. En hij is niet de enige. Ook in het gereformeerde Barneveld, dat een relatief lage vaccinatiegraad kent onder de bevolking voor het coronavirus, klinkt het woord vaccineren al gauw als het over de vogelgriep gaat.

Gelderse Vallei

En dat is niet gek, want de regio is zeer verbonden met de pluimveesector. In het centrum loop je om de tien meter tegen een metershoog standbeeld van een kip aan -– in grasperkjes, op daken, in etalages. Of vlakbij de eierautomaat pal naast het centrum – waar een bronzen kip de bezoekers verwelkomt. In de Gelderse Vallei word je overal herinnerd aan het belang van de pluimveesector in de regio.

Vaccins tegen de vogelgriep zijn en worden in sommige landen al jaren gebruikt, zegt hoogleraar Sjaak de Wit. Alleen is het in de Europese Unie nog verboden. „Jarenlang was er een non-vaccinatiebeleid, omdat massaal besmette kippen ruimen, zoals in 2003, werkte”, zegt De Wit. Daarnaast was een besmette kip met de oude vaccins niet te onderscheiden van een gezonde kip, waardoor landen gevaccineerde kippen en hun producten niet durfden te importeren omdat ze niet konden achterhalen of die kip wellicht vogelgriep met zich meedroeg, zegt De Wit. „Maar met de moderne vaccins kunnen we dat onderscheid wel maken.”

Alleen laat de wet- en regelgeving nog op zich wachten. „Deze vaccins zijn nog niet geregistreerd in de Europese Unie, farmaceuten beginnen nu pas met de registratie en productie ervan en landen moeten de strenge importregels nog veranderen”, somt De Wit op. „Ik hoop dat we over twee jaar kunnen vaccineren.”

Daarop hoeft kippenboer Theo Bos gelukkig niet te wachten. Afgelopen vrijdag werd het vervoersverbod in Barneveld opgeheven. Na bijna zes maanden scharrelen er weer jonge hennen in zijn stal. „Heerlijk”, appt Bos samen met een foto van honderden hennetjes in zijn stal. „Het geluid van de kippen is als muziek.”