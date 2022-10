DNB: Nederlandse banken staan er goed voor, maar risico’s financiële sector nemen toe

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt de bankensector ondanks de huidige goede positie voor een forse toename van risico’s. Dat blijkt maandag uit het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS), waarin halfjaarlijks de risico’s voor de financiële sector beschreven worden. DNB-president Klaas Knot spreekt over een „mix van factoren die we sinds de jaren zeventig niet in deze mate hebben gezien”.

Hoge inflatie, oplopende rentes, de oorlog in Oekraïne en een mogelijke wereldwijde recessie: DNB noemt in het overzicht meerdere „ongunstige ontwikkelingen” die de financiële sector de komende tijd op de proef zullen stellen. Ook is mogelijk dat de inflatie gedurende een langere periode hoog blijft dan waar de markten nu rekening mee houden. Om de risico’s te verkleinen, adviseert de toezichthouder van de Nederlandse banken om buffers in stand te houden. Zo wordt terughoudendheid met het uitkeren van dividend aangeraden, als ook bij de inkoop van eigen aandelen.

Bedrijven en huishoudens die hoge schulden hebben opgebouwd, kunnen in de problemen komen door stijgende rentes en minder snelle groei van inkomens. Als bedrijven hun leningen niet kunnen betalen, zal dat ook consequenties hebben voor de bankenwereld. DNB benadrukt in het overzicht dat dit bijvoorbeeld kan gebeuren bij bedrijven die veel energie verbruiken. Tegenover deze toename van risico’s staat een sterke uitgangspositie van de sector. Ruime steunmaatregelen van de overheid en het beleid van de Europese Centrale Bank hebben ervoor gezorgd dat de Nederlandse financiële markt ondanks de coronacrisis stabiel is.