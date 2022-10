Ze vlogen ver op de noordelijke Atlantische Oceaan, ergens tussen Noorwegen en de Shetlandeilanden, op weg om westelijk van Groot-Brittannië naar het zuiden af te zakken en de winter door te brengen honderden kilometers uit de kust van West-Afrika. Maar recent waaide er een Noordwester met windsnelheden tot negen Beaufort. Met formaatje spreeuw en een gewicht van niet veel meer dan dertig gram waaiden sommige rosse franjepoten (Phalaropus fulicarius) ongewild uit koers de Noordzee op en belandden zo langs onze kust. Opvliegend voor de omslaande golven bij het Scheveningse Noorderhavenhoofd, zag ik ze foerageren in de branding daags na de storm tussen de surfers die ook genoten van de kortstondig pauze in het onstuimige weer. De twee jonge vogels watertrappelden met hun gelobde tenen (vandaar franjepoten) in snelle cirkels om hun as, om zo insecten in de draaikolk omhoog te woelen en van het wateroppervlak op te pikken.

Franjepoten zijn buitenbeentjes uit arctische en subarctische streken. Ze staan als steltloper te boek, maar wanneer je ze één keer ziet dan weet je beter. Franjepoten lopen maar weinig op hun steltjes, het zijn vooral goede zwemmers. We zien ze hier soms even aan de kust maar, zo klein als ze zijn, zijn het echte zeevogels die tien maanden per jaar buiten ons zicht ver op zee leven. Onbekend met ons zijn ze hierdoor doorgaans nauwelijks schuw.

Ook de broedbiologie verloopt bij franjepoten bijzonder. Wanneer ver boven de poolcirkel op de arctische toendra’s van Spitsbergen, Nova Zembla en het Russische Tajmir schiereiland in juni de laatste sneeuw wegsmelt, vormen franjepoten paartjes waarin de vrouwtjes, groter en feller gekleurd, het initiatief hebben. Zij verleiden de mannetjes, leggen in enkele dagen vijf eieren en vertrekken hierna naar zee. Het mannetje broedt in drie weken alleen de eieren uit en voedt in nog eens drie weken solo zijn kroost op. Hierna verlaat ook hij de bijna vliegvlugge jongen.

Niko Tinbergen, Nederlands gedragsbioloog en Nobelprijswinnaar voor de Fysiologie en Geneeskunde (1973), was de eerste die in 1935 het bijzondere broedritueel van franjepoten beschreef in Ardea (26:1-42). Eén van zijn belangrijkste bevindingen is dat veel gedrag niet aangeleerd is in het leven maar door de eeuwen heen door evolutie is gevormd en genetisch is vastgelegd. Dit genetisch vastgelegde gedrag gaat deze twee rosse franjepoten helpen om zonder ouders de weg naar de tropische wateren voor de kust van Mauritanië te vinden en zich daar aan te sluiten bij hun overwinterende soortgenoten.