Belgisch OM eist 27 jaar cel voor Limburger die politieagent doodschoot

Het Belgische Openbaar Ministerie heeft maandag voor het hof van assisen in Tongeren 27 jaar gevangenisstraf geëist tegen de Nederlandse Yvo T. voor het doodschieten van een Belgische politieman in 2018. Vrijdag achtte een twaalfkoppige volksjury de veertigjarige verdachte al schuldig aan doodslag en poging tot doodslag. Naast het doodschieten van agent Amaury Delrez zou T. ook op diens collega Ghislain Schils hebben geschoten, Schils werd niet geraakt.

In het weekend van 25 augustus 2018 was T. met onder anderen zijn jongere broer in het Belgische Spa om de Formule 1-race van Max Verstappen te volgen. Die zaterdagnacht dreigde hij bij een ruzie in een café met een vuurwapen. Toen de Limburger per taxi probeerde te vluchten, werd deze tegengehouden door agenten. Hierop schoot T. de 38-jarige agent Delrez dood. T. vluchtte maar werd later opgepakt, hij zou onder invloed van drank en drugs zijn geweest tijdens het voorval. De andere twee verdachten, onder wie het broertje van T., werden een dag later in Nederland gearresteerd.

Het proces tegen T. was vorige week maandag begonnen. Op de eerste dag bekende hij al verantwoordelijk te zijn voor de dood van de agent. Voor doodslag is de maximale celstraf in België dertig jaar. De dood van Delrez werd door onder meer de toenmalige Belgische premier Charles Michel een „aanval op onze democratische samenleving” genoemd. Toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) zei in 2018 „sprakeloos” te zijn door het voorval.