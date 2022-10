Asielzoekerscentrum in hotel Albergen maximaal tien jaar open

Het voormalige hotel ‘t Elshuys in Albergen gaat maximaal tien jaar lang 150 asielzoekers huisvesten. Na de eerste vijf jaar zal een evaluatie plaatsvinden waarbij de gemeente met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) beslist of het azc nog eens vijf jaar openblijft. Dat zijn de gemeente Tubbergen en het COA maandag overeengekomen.

In augustus omzeilde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) de gemeente Tubbergen in zijn besluit driehonderd asielzoekers te huisvesten in het voormalige hotel, dat was aangekocht door het COA om er een azc van te maken. Zijn besluit zorgde voor protest binnen de gemeente. Inwoners gingen de straat op en probeerden de aankoop van het hotel door het COA via een rechtszaak te dwarsbomen. Ook vond er een poging tot brandstichting bij het hotel plaats.

Lees ook: Burgemeester van Tubbergen: ’Straks staat hier een goed functionerend azc’

Later kwamen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA en het plaatselijke college van burgemeester en wethouders overeen dat de gemeente Tubbergen 150 asielzoekers zou huisvesten. Omwonenden van het hotel, dat buiten het dorp Albergen in diezelfde gemeente ligt, zouden een actieve rol krijgen in de besluitvorming rondom het azc om nieuwe spanningen te voorkomen.

Het afspreken van een einddatum was voor inwoners van de gemeente eveneens belangrijk. Na overleg tussen burgemeester Wilmien Haverkamp en het COA is afgesproken dat na vijf jaar geëvalueerd zal worden met alle partijen en dat het azc maximaal tien jaar open zal zijn. Regionale media melden dat naar verwachting deze maand al de eerste asielzoekers zullen aankomen in het hotel.