Nee, een verjaardagsverrassing voor Vladimir Poetin mocht het niet genoemd worden. De Nobelprijs voor de Vrede is immers niet bedoeld als afrekening met het kwade, maar als een diepe buiging voor het goede dat mensen doen om het lot van anderen te verbeteren.

Dat is met de keuze voor de Wit-Russische mensenrechtenactivist Ales Bialiatski, de in Rusland verboden organisatie Memorial en het Oekraïense Centrum voor Burgerlijke Vrijheden zeer goed geslaagd. Door drie laureaten te kiezen uit drie voormalige Sovjetstaten die gebukt gaan onder de repressie van Poetin en zijn bondgenoot, de Wit-Russische leider Aleksander Loekasjenko, onderkent het Noorse Nobelcomité de moed en het doorzettingsvermogen die nodig zijn om in het geweer te komen tegen deze autocraten. Alle drie de winnaars worden momenteel zwaar beproefd en kunnen de morele steunbetuiging die uitgaat van deze hoge onderscheiding goed gebruiken.

Sterk is ook de keuze voor drie partijen uit het maatschappelijk middenveld. Vergeleken bij politieke boegbeelden als president Zelensky en de oppositieleiders Svetlana Tichanovskaja en Alexei Navalny, zijn ze misschien minder zichtbaar, maar ook zij doen onmisbaar en gevaarlijk werk.

Zij benoemen misstanden niet alleen, maar documenteren die ook. Voor als ooit de dag komt dat de twee leiders of hun handlangers voor een rechter moeten verschijnen. En om de noodzakelijke herinnering aan donkere tijden levend te houden. De Franse president Macron verwoordde het treffend toen hij de winnaars „de ambachtslieden van de vrede” noemde.

Bialiatski is al sinds de jaren 80 actief in de democratiseringsbeweging en richtte in 1996 de organisatie Viasna op om politieke gevangenen en hun families te helpen. Sinds een jaar zit hij zelf in de cel, net als naar schatting 1.350 andere politieke gevangenen. Een proces heeft hij nog niet gekregen.

Op de dag dat de laureaten bekend werden gemaakt en Poetin zeventig kaarsjes mocht uitblazen, stonden medewerkers van Memorial in de rechtbank in Moskou. Nadat hun organisatie vorig jaar al was verboden, werd nu hun kantoor onteigend. Memorial documenteert al tientallen jaren de misdaden van het Sovjetregime en helpt vervolgde landgenoten.

Het Centrum voor Burgerlijke Vrijheden is in 2007 opgericht om de Oekraïense regering scherp te houden op het gebied van democratie en de rechtsstaat. Sinds februari heeft het er een taak bij: het verzamelen van bewijs voor Russische oorlogsmisdaden.

In Kiev klonk enig ongenoegen over de gedeelde prijs. Zo maakte een adviseur van Zelensky er bezwaar tegen dat „vertegenwoordigers van twee landen die een derde land aanvielen samen een Nobelprijs ontvangen”. Het is zeker waar dat Oekraïne meer te lijden heeft dan Rusland en Wit-Rusland, maar Memorial en Bialiatski krijgen de erkenning als individuele organisatie en individueel persoon, niet als vertegenwoordigers van hun land. Oleksandra Matvitsjoek, voorzitter van het Centrum voor Burgerlijke Vrijheden, had bovendien gelijk toen ze zei dat het hier juist draait om een strijd tegen „een gemeenschappelijke vijand”.

Het is vermoedelijk wijs om niet de illusie te koesteren dat deze erkenning iets teweegbrengt op de grond. Het Nobelcomité zal zelf ook weten dat er meer voor nodig is om Poetin en Loekasjenko te treffen. Maar dat doet niets af aan de betekenis van de Nobelprijs. Die is toch vooral een wereldwijd, broodnodig symbool van hoop.

