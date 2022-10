Zij voert een proces tegen de staat, om zelf te beslissen over de dood

De vader van Janine de Graaf-Klunder uit Meppel (60) was dement toen hij voor iets anders in het ziekenhuis belandde. Daar lag hij in een zogeheten ‘tentbed’, een afgesloten cabine die bovenop het bed wordt geplaatst. In de kleine ruimte lag hij veiliger, zo kon hij niet meer op eigen houtje uit bed. Janine de Graaf-Klunder sliep op een stretcher naast hem. „‘Als ik niet meer voor mezelf kan zorgen, wil ik niet verder’, heeft hij altijd gezegd.” Nu was dat moment aangebroken. „Maar wij konden niets voor hem doen.” Euthanasie was geen optie, omdat hij daarover door zijn conditie zelf niet meer mocht beslissen.

De Graaf-Klunder heeft meer momenten meegemaakt waarop een snelle dood gewenst was, maar niet werd gerealiseerd. De eerste keer maakte veel indruk: ze was nog maar net achttien en begonnen als verpleegkundige in het ziekenhuis. „Er was een heel zieke meneer. En die zei met grote smekende ogen: ‘Help me alsjeblieft’.” Volgens De Graaf-Klunder vroeg hij of ze hem kon helpen er een einde aan te maken. „Ik kon hem een hand geven, of een slokje water, zijn familie bellen. Maar wat hij het liefste wilde, kon ik hem niet bieden.”

Haar ervaringen hebben haar opvatting over de dood gevormd: ze wil dat mensen zelf kunnen beslissen over hun levenseinde. „Maar ik voel me daarin belemmerd door de staat.”

Daarom is ze een van de dertig eisers in het proces tegen de staat dat Coöperatie Laatste Wil (CLW) heeft geïnitieerd. De CLW ( bijna dertigduizend betalende leden) richt zich op het levenseinde in eigen regie. De eisers willen dat de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding komt te vervallen. Ook vinden ze dat middelen om een einde aan het leven te maken legaal beschikbaar moeten worden.

„Bij katten en honden vinden we het allemaal zo zielig als ze lijden”, zegt Janine de Graaf-Klunder . „Een incontinente kat krijgt een spuitje en mag gaan hemelen. Maar bij de mens moet het allemaal zo ingewikkeld.”

De groep eisers bestaat uit mensen die zelf willen beschikken over een middel om te kunnen sterven, maar ook uit nabestaanden van mensen die onder nare omstandigheden suïcide hebben gepleegd. „Er zitten ook eisers bij die door de politie verhoord werden na de dood van hun naaste”, zegt CLW-voorzitter Jos van Wijk. „En mensen van wie een euthanasieverzoek werd afgewezen.”

De eisers en de CLW beroepen zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin het recht op zelfbeschikking is vastgelegd. Volgens de organisatie geldt dat recht ook voor het levenseinde.

De kans is klein dat de rechter oplegt dat de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding komt te vervallen, zeiden experts eerder tegen NRC, omdat het primaat bij dit soort principiële vragen bij de wetgever ligt.

Tijdens een doorwaakte nacht naast het tentbed van haar vader, schreef Janine de Graaf-Klunder een brief naar Coöperatie Laatste Wil. De organisatie had toen net aangekondigd het proces te willen starten, en ze bood zich aan als eiser.

Uiteindelijk vond ze het middel, dat ze in een kluisje in huis heeft liggen

Twee ton aan donaties

Het belangrijkste doel van Coöperatie Laatste Wil is om een middel te verstrekken aan haar leden waarmee die op „humane wijze” een einde kunnen maken aan hun leven; iets dat nu illegaal is. Alleen voor artsen geldt onder omstandigheden een uitzondering, die is vastgelegd in de euthanasiewet. Euthanasie is voor veel van de eisers een te omslachtige route naar de dood: om die toegewezen te krijgen moet je al heel erg ziek zijn, terwijl zij dat moment vaak juist voor willen zijn.

In 2017 dacht CLW een middel te hebben gevonden dat legaal aan leden verstrekt zou kunnen worden. ‘Middel X’ is verkrijgbaar bij groothandels, omdat het normaliter wordt gebruikt om laboratoriumvloeistoffen vrij van schimmels en bacteriën te houden. Volgens CLW is het een humaan middel, maar er zijn verhalen bekend van mensen die na het innemen ervan op een zeer onrustige manier stierven. Het Openbaar Ministerie stak een stokje voor het ambitieuze project, omdat het wordt gezien als hulp bij zelfdoding, en dat is strafbaar. Sinds die berisping heeft het CLW haar plannen opgeschort.

Begin dit jaar bleek dat verschillende leden en bestuurders van CLW worden verdacht van onder meer hulp bij zelfdoding, voorzitter Jos van Wijk wordt onderzocht wegens deelname aan een criminele organisatie gericht op hulp bij zelfdoding. Zelf ontkent hij dat. Het onderzoek is in de afrondende fase.

Janine de Graaf-Klunder werd rond 2017 lid van CLW. Toen bleek dat de organisatie het middel niet meer mocht verstrekken, ging ze er zelf naar op zoek. „Ik zit lichamelijk niet zo heel geweldig in elkaar’’, zegt ze. „Ik ben een rammelig maandagochtendproduct.” Ze heeft bijvoorbeeld erg veel last van rugpijn. „Misschien kijk ik er daarom op deze manier naar. Ik heb een lieve man en fijne kinderen, familie en vrienden. Maar als ik vind dat het goed is, is het klaar.”

Uiteindelijk vond ze het middel, dat ze in een kluisje in huis heeft liggen. „Ik heb heel lang gezocht voordat ik wist wat ik moest doen en hoe ik het kon krijgen. Ik voelde zo’n opluchting toen het eenmaal binnen was.”

Coöperatie Laatste Wil betaalt de advocaatkosten zelf. Vorig jaar riep de organisatie haar leden op om te doneren, en dat bracht volgens voorzitter De Wijk twee ton op. „Daar kunnen we de kosten voorlopig uit dekken.”

Maar, zegt hij, het gaat allemaal nog wel even duren: „Als de staat gelijk krijgt, gaan wij in beroep en andersom waarschijnlijk ook.” Het is nog niet bekend wanneer de eerste uitspraak is. Van Wijk: „We moeten een lange adem hebben.”

