De strijd om de podcast-portemonnee is losgebarsten

Dat een moordzaak het medium podcast ooit zijn doorbraak heeft bezorgd, was al bijna in de vergetelheid geraakt. Tot vorige maand. Toen vernietigde een Amerikaanse rechter in Baltimore een 22 jaar oud vonnis, dat door een podcast wereldberoemd was geworden.

Door de onderzoeksjournalistiek van de podcast Serial waren miljoenen mensen in de Verenigde Staten en daarbuiten in 2014 tot in detail bekend geraakt met de zaak van Adnan Syed, een Amerikaan die op z’n achttiende tot levenslang was veroordeeld voor de moord op zijn voormalige vriendin. Maar had hij wel een eerlijk proces gehad? In twaalf afleveringen namen de makers stap-voor-stap de moord, de getuigenissen en de rechtszaak onder de loep. Tientallen miljoenen keren werd de podcast gedownload.

Of Syed schuldig was of niet bewees de podcast uiteindelijk niet – maar wel dat er een groot publiek bestaat voor podcasts, ook als ze de diepte in gaan, in afleveringen van een half uur tot een uur. Zo werd het genre volwassen.

Inmiddels heeft de markt voor podcasts een enorme groei doorgemaakt, ook in Nederland. Bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) luistert wel eens naar een podcast, bleek in mei uit een peiling van onderzoeksbureau Markteffect. 7 procent luistert dagelijks,16 procent wekelijks.

Behalve het aantal luisteraars blijft ook het aanbod van podcasts in allerlei genres groeien. En daarmee is eveneens de belangstelling van adverteerders voor het medium sterk toegenomen.

„Het gaat heel hard”, zegt Job van Wagensveld, commercieel directeur van de FD Mediagroep, uitgever van Het Financieele Dagblad en BNR. „Digital audio advertising is één van de snelst groeiende advertentietypes in Nederland.” Het levert zijn bedrijf „een significante bijdrage aan de omzet” op.

Luisteraars kunnen niet alleen kiezen uit een steeds groter aanbod aan podcasts, maar ook uit steeds meer platforms waarop die podcasts – al dan niet tegen betaling – zijn te beluisteren. Voor deze maand is de nieuwe app Fluister aangekondigd, een samenwerkingsverband van uitgevers, boekhandels en mediabedrijf DPG, waarop voor een vast bedrag per maand luisterboeken, e-books en podcasts worden aangeboden. In april begon het Deense Podimo een – eveneens betaalde – podcastdienst voor de Nederlandse markt.

De publieke omroep, in Nederland marktleider in podcasts, kreeg vorige maand toestemming zijn audio-app voor podcast en streaming, NPO Luister, verder uit te bouwen. En al langer zijn podcasts te beluisteren via onder meer Spotify, YouTube, Apple Podcasts, NRC Audio, Pocket Casts en Castbox.

Wie wil ervoor betalen?

„Als je een markt heb die zo hard groeit, dan krijg je snel allerlei initiatieven en toetreders. Daarna komt consolidatie", zegt Van Wagensveld van de FD Mediagroep. „Podcast is een massamedium geworden. Het hoort tot onze core business en is een vast onderdeel van de publicatiestrategie van onze titels." Van radiozender BNR zijn er negentig podcasts te beluisteren (voor een groot deel radio-uitzendingen die teruggeluisterd kunnen worden), van het FD zes. Daarnaast maakt het bedrijf nog vijftig zogenoemde 'partnerpodcasts', in opdracht van instellingen en bedrijven.

Een eigen podcast-app heeft FD Mediagroep niet. „Wij gaan onze luisteraars niet vertellen via welke app ze naar onze podcasts moeten luisteren’’, zegt Van Wagensveld. „En we hebben niet de illusie dat wij qua schaal en techniek kunnen concurreren met de grote techbedrijven als Apple en Spotify.”

Die internationale spelers hebben het voordeel dat luisteraars hen al kennen: als muziekdiensten waarop je je moet abonneren. Er is daardoor al vertrouwdheid met de app en er is ook al een ‘betaalrelatie’. Voor andere aanbieders is de vraag: hoe groot is de bereidheid van mensen om voor podcasts te betalen?

Dat moet nog blijken. Tot nu toe heeft nog slechts 8 procent van de Nederlanders wel eens voor een podcast betaald, volgens het onderzoek van Markteffect. Makers en uitgevers van podcasts experimenteren met verschillende verdienmodellen – gebaseerd op advertenties, abonnementen, donaties of een combinatie.

Veel mensen zijn er inmiddels aan gewend geraakt voor films en series te betalen, maar dat wil niet zeggen dat ze even makkelijk aan betaalde podcasts zullen wennen, zegt Michael Petit van Markteffect. „Voor Netflix en Videoland zijn geen kostenloze alternatieven, terwijl er wél een heel groot aanbod aan gratis podcasts is.”

Illustratie Tomas Schats

NRC verspreidt zijn podcasts (gratis) via de eigen audio-app, maar ook via andere platformen, zoals Spotify. „Ons uitgangspunt is altijd geweest: om het maken van podcasts gezond te krijgen moeten ze op den duur achter de betaalmuur”, zegt de CEO van NRC, Dominic Stas. „Journalistiek zoals NRC die bedrijft is kostbaar, en om dat betaald te krijgen is die paywall nodig. Niet alles kan gratis blijven.

„Eind 2023 zal waarschijnlijk nog slechts één op de vijf abonnees een zesdaags abonnement op de papieren krant hebben. We zijn een digitaal medium, met audio als essentieel onderdeel van wie we zijn, van hoe we onze journalistiek bij de mensen brengen.” Volgende maand komt NRC met een vernieuwde audio-app, waarin behalve podcasts ook door de computer voorgelezen artikelen te beluisteren zullen zijn – „om te beginnen een selectie, maar op termijn alle artikelen. En die zullen alleen bij NRC te horen zijn en alleen voor abonnees.”

Mediabedrijf DPG, uitgever van kranten, websites, tijdschriften en radiozender Qmusic, ziet podcasts als onderdeel van zijn bredere audiostrategie, zegt directeur entertainment Robert Bernink, „het onderdeel dat daar de grootste vlucht in neemt”.

„Audio geeft een nieuw aanbod op momenten waarop onze gebruikers van nieuwstitels en andere merken niet kunnen kijken – tijdens het sporten, werken, in het verkeer. Je kan naar een podcast luisteren bij een primaire andere activiteit. Het, zoals wij het noemen, ‘audionizen’ van onze artikelen biedt daarom heel veel mogelijkheden voor het versterken van de merkwaarde van onze titels.”

Gouden Eeuw voor audio

Een eigen platform voor zijn podcasts heeft DPG niet. Zij worden voor een klein deel beluisterd via de sites van de DPG-kranten, maar voor 90 procent via externe platforms zoals Spotify. „Op dit moment verdienen we met podcasts nog niet terug wat we erin stoppen, maar we kijken naar de lange termijn. We geloven in het medium.”

Dat de publieke omroep, met al zijn verschillende radiozenders, heel groot is op de podcastmarkt is niet verwonderlijk. „Met de podcast is een nieuwe Gouden Eeuw voor audio aangebroken”, zegt Jurre Bosman, directeur audio van de NPO. „Het is mooi om te zien hoeveel partijen, ook zonder radio-achtergrond, daar nu mee bezig zijn. Dat zorgt voor meer concurrentie, maar het is goed voor de creativiteit.”

In het „woud van audio-apps en -diensten dat je tegenwoordig hebt”, zegt Bosman, wil de NPO zijn app NPO Luister uitbouwen tot „dé plek voor audio van de publieke omroep -podcasts, maar ook live-radio”. Nu nog wordt het overgrote deel van de NPO-podcasts gedownload en beluisterd via andere platforms.

Bosman verzekert dat de podcasts van de publieke omroep „nooit achter een betaalmuur” zullen komen. „Wij willen iedereen kunnen bereiken, dat hoort bij onze taakopdracht.” Nu staatssecretaris Gunay Uslu (Media, D66) onlangs toestemming heeft gegeven de app NPO Luister verder te ontwikkelen, wil Bosman zorgen voor een beter doorzoekbaar en „evenwichtiger aanbod” van podcasts van de publieke omroep.

„We zien mogelijkheden voor meer humor, bepaalde takken van sport, human interest en fictie bijvoorbeeld.” Ook ziet hij kansen voor podcasts die aansluiten bij televisieprogramma’s of films, zoals als gebeurt met de podcastserie Bloody Sunday in Roermond bij de tv-serie The Spectacular, over een aanslag van de IRA in Roermond in 1990.

Misdaad, true crime, blijft een geliefd podcastgenre – of het nu gaat om terrorisme, moord of cocaïnehandel. Van Serial, over de beroemde moordzaak in Baltimore, verscheen vorige maand – acht jaar na de laatste aflevering – alsnog een epiloog. Na 23 jaar in de gevangenis mocht Adnan Syed (41) thuis afwachten of de aanklagers een nieuwe zaak tegen hem beginnen. Die kans is klein. Er zijn twee nieuwe verdachten in beeld – voer voor podcastmakers.