Verstappens tweede wereldtitel is onomstreden – hij toonde zich de allerbeste

Is hij het nou wel of is hij het nou (nog) niet? Er heerst complete verwarring in de paddock van het circuit van Suzuka vlak nadat de Grote Prijs van Japan is afgelopen. Max Verstappen heeft de wedstrijd gewonnen, maar vanwege de regen is er maar iets meer dan de helft van het aantal rondes gereden. Daarom zouden er minder punten worden uitgedeeld, en dat zou weer betekenen dat Verstappen nog een race langer moet wachten op zijn wereldtitel, omdat zijn voorsprong in het klassement nog niet groot genoeg is. Zelf is hij ervan overtuigd dat het nog niet zover is.

Maar in de catacomben van de pitstraat beginnen mensen Verstappen te feliciteren. Een beetje ongemakkelijk neemt de Nederlander de felicitaties in ontvangst, hij krabt eens over zijn hoofd. De internationale autospsportfederatie FIA geeft een verklaring uit waarin wordt uitgelegd dat, omdat de race eerder vanwege de regen is gestopt maar daarna weer is herstart, er toch volle punten worden toegekend. En omdat rivaal Charles Leclerc van Ferrari door een tijdstraf van vijf seconden van plaats 2 naar plaats 3 is teruggezet, heeft Verstappen ineens wel voldoende voorsprong. Even later, als hij het podium opstapt, staat het ook op de grote videoschermen: ‘Max Verstappen world champion’.

En zo wint de 25-jarige Verstappen zijn tweede wereldkampioenschap op rij. Na afloop zei hij daarover: „De eerste titel was emotioneler, maar dit is een heel speciaal jaar geweest. Deze titel is misschien nog wel mooier door het seizoen dat we hebben gehad.”

Onomstreden

Zo omstreden als zijn eerste titel was, zo onomstreden is de tweede. Verstappen werd vorig jaar wereldkampioen nadat hij na een dubieus besluit van de wedstrijdleiding in de laatste ronde van de laatste race zijn rivaal Lewis Hamilton had ingehaald. Die titel is nog altijd onderwerp van gesprek: komende week verschijnt er een rapport over teams die vorig seizoen het budgetplafond zouden hebben overtreden, en Red Bull – zo gaan de geruchten – zou een van die teams zijn. Of het overtreden van de regels gevolgen heeft voor het puntenaantal van Verstappen, en dus voor de toekenning van de titel van vorig jaar, is niet duidelijk.

Dit seizoen is er geen discussie mogelijk: Verstappen is de beste. De overwinning in Japan is zijn twaalfde grandprixzege van dit seizoen, eentje minder dan het record van dertien overwinningen in een jaar. Verstappen heeft dat succes voor een deel aan zijn team te danken: zijn auto is het snelst en betrouwbaarst en Red Bull Racing neemt strategisch vaak de juiste beslissingen.

Zelf toonde Verstappen aan elke race opnieuw te kunnen presteren. Ongeacht de toenemende druk en hooggespannen verwachtingen, ondanks hinderlijke geruchten en bizarre koersverlopen, reed Verstappen volwassen en onverstoorbaar naar goede resultaten. Hij bleef uit het gedrang als het moest en haalde op spectaculaire wijze in als het kon. Als hij aan de leiding kwam, stond hij die zelden meer af.

Nergens was zijn klasse zo goed zichtbaar als tijdens de Grote Prijs van België, waar Verstappen vanaf plek 14 moest starten vanwege een motorwissel. Slechts twaalf rondes had de Nederlander nodig om de auto’s voor hem voorbij te steken, om daarna onbedreigd naar de zege te rijden. Het was van een dominantie, zei Red Bulls teambaas Christian Horner vorige maand tegen NRC, die hem deed herinneren aan de periode 2010-2013, de jaren waarin de Duitser Sebastian Vettel voor Red Bull vier wereldtitels op rij won.

Ferrari begon goed

Aan het begin van het seizoen zag het er nog niet naar uit dat het wereldkampioenschap met nog vier races te gaan, al beslist zou zijn. Ferrari toonde zich met een nieuwe auto een geduchte concurrent, en Charles Leclerc won namens het Italiaanse team twee van de eerste drie races. Daarmee bouwde hij een voorsprong op van 46 punten op Verstappen. Maar daarna was het de beurt aan de Nederlander, die drie grands prix op rij won en de leiding in het klassement daarna niet meer afstond. Met vijf overwinningen in de laatste zes races manoeuvreerde hij zich de voorbije weken uit zicht van de concurrentie en richting een tweede wereldtitel.

In tegenstelling tot vorige week, toen Verstappen in Singapore moest winnen en daarnaast moest hopen op slechte resultaten van zijn naaste concurrent Leclerc en teamgenoot Sergio Pérez, had Verstappen op het circuit van Suzuka in Japan alles zelf in de hand. Winnen en de snelste raceronde rijden – goed voor een bonuspunt – zou genoeg zijn.

Van tevoren had Verstappen gezegd dat hij daarvoor een „perfect weekend” nodig had. Zaterdag begon het goed en werden blunders als in Singapore voorkomen, toen Verstappen tijdens de kwalificatie op weg was naar de snelste tijd maar zijn ronde moest afbreken wegens brandstoftekort. In Japan pakte hij zijn vijfde pole position van het seizoen.

Op zondag deed Verstappen opnieuw wat hij moest doen – winnen, en dat op een dominante manier. Hij kwam met bijna een halve minuut voorsprong over de finish.

De vurige wens van Verstappen en Red Bull om wereldkampioen te worden in het land van motorleverancier Honda, kwam dan toch uit. De afgelopen twee jaar kon er op het circuit van Suzuka niet worden geracet door corona. De Nederlander reed in 2014 op het Japanse circuit zijn eerste rondjes in een Formule 1-wagen tijdens een vrije training. En sinds Red Bull in 2018 een samenwerking aanging met Honda, is het Britse team steeds competitiever geworden. De constructeurstitel, die Red Bull nauwelijks meer kan ontgaan, moet een nieuw hoogtepunt worden.

Verstappen en Red Bull lijken begonnen aan een nieuwe heerschappij in de belangrijkste klasse in de autosport. Het is nu zaak niet zelfingenomen te worden, zei Horner in gesprek met NRC. Hij ziet Verstappen nog steeds beter worden. „Sinds die eerste titel is er een hoop van zijn schouders gevallen. Alles wat hij nu wint is een bonus, en we gaan het momentum van dit seizoen gebruik om te bouwen aan het succes van volgend jaar.” De Formule 1 is gewaarschuwd.