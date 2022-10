Tijdens laatste weekend Floriade eindelijk stampvol: ‘Zoiets maak je maar één keer in je leven mee’

Op de laatste dag van de Floriade in Almere komt de kwakkelende wereldtuinbouwtentoonstelling plots tot leven. Zelfs op de meest afgelegen paden van het uitgestrekte park lopen bezoekers en de tribune voor het wekelijkse concert is tot de nok toe gevuld. Ook de eigenaardige stands van India en Soedan – veredelde souvenirwinkels waar je houten olifanten kunt kopen – staan stampvol. De tijdelijke prijsverlaging in de laatste week (5 euro voor Flevolanders, al was die op de laatste zondag niet meer geldig) heeft veel last-minute-publiek getrokken.

Dat was de afgelopen zes maanden wel anders. Eigenlijk had de Floriade 2,2 miljoen betalende bezoekers moeten trekken, maar al kort nadat koning Willem-Alexander het park feestelijk opende in april, bleek dat er niet in te zitten. Eind augustus stond de teller op slechts 473.768.

De organisatie weet dat aan corona: na de pandemie hadden Nederlanders minder trek in dagattracties. Maar ook de hoge entreeprijzen speelden een rol, de vernietigende recensies en het feit dat de tentoonstelling, ondanks de tien jaar voorbereiding, bij opening nog niet af was.

Duitsers, die vinden het prachtig. Ik snap niet dat we er in Nederland zo zuur tegenover staan

Kleinkinderen

„Zo jammer dat veel mensen zich daardoor hebben laten afschrikken”, zegt Henk Boesveld uit Zeewolde. „Ik ben tien keer geweest. We hebben iedereen meegenomen: kinderen, kleinkinderen. Zoiets maak je maar één keer in je leven mee, daar moet je bij geweest zijn. Er lopen hier ontzettend veel Duitsers, die vinden het prachtig. Ik snap niet dat we er in Nederland zo zuur tegenover staan.”

„Natuurlijk zijn er ook dingen onhandig aangepakt”, vult fan Remco (die niet met zijn achternaam in de krant wil) aan, die de Floriade acht keer bezocht. „Die kabelbaan die bezoekers van het ene eind van het terrein naar het andere had moeten brengen, gaat nu alleen nog maar in een rondje. Je komt dus uit op het punt waar je bent ingestapt. Dat is leuk als attractie, maar het hele idee van ‘de kabelbaan als energiezuinig vervoersmiddel’ staat in één klap op losse schroeven. Bovendien moet je nu wel erg ver lopen: de reden dat ik mijn ouders niet mee hiernaartoe kreeg.”

Zware financiële klap

Voor de gemeente Almere betekenen de tegenvallende bezoekersaantallen een zware financiële klap. Opgeteld heeft de gemeente al ruim 90 miljoen euro uitgegeven aan de Floriade, meer dan negen keer zoveel als in 2012 was begroot. Een recordverlies, en dat bedrag loopt volgens Omroep Flevoland nog op richting de 100 miljoen. Om de rode cijfers toch een beetje te drukken, hoopte de organisatie het evenement af te kunnen sluiten met 680.000 bezoekers, mede dankzij de prijsverlaging tot 5 euro in de laatste week voor Flevolanders.

Als het aan Almeerders Niels van der Sluis en Sandra Soeters ligt, gaat die 680.000 wel lukken. „Ik ga letterlijk nu vrienden bellen om ze hier direct naartoe te halen.” Al maanden rijden ze met de auto langs het Floriadeterrein. Nu zijn ze voor het eerst binnen. „Het is hier veel leuker dan ik na alle berichten had verwacht. Wij dachten dat het hier een soort Keukenhof was, met ellenlange rijen bloembollen. Dat kenden we wel. We hebben echt spijt dat we nu pas komen.”

Wij dachten dat het een soort Keukenhof was, we hebben echt spijt dat we nu pas komen

Kabelbaan

Ook voor vrijwilliger Frans had het park nog langer geopend mogen blijven. Vanuit de kabelbaan overziet hij nog een keer van grote hoogte het park. „Het was elke dag genieten.” Voor zijn zoon Rens, die naast hem zit, is het juist de eerste (en laatste) keer. Dat hij op de valreep toch nog even komt kijken doet hij als eerbetoon aan zijn vader. „Ze hebben gewoon veel verkeerde keuzes gemaakt in het begin. De eerste weken was het hier dood en verdoemenis en was de entreeprijs veel te hoog.” Even is het stil in de kleine cabine. „Maar vandaag gaan we gewoon plezier maken hoor.”