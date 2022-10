Roermond: meer aandacht voor heksenvervolging

De grootste heksenvervolging in de Nederlandse geschiedenis, in 1613 en 1614 in Roermond, moet meer bekendheid krijgen in die stad. Het college van burgemeester en wethouders denkt daarbij aan meer aandacht voor de gebeurtenissen op de plekken waar de beschuldigden gevangen zaten en op de plek waar ze werden verbrand. Ook een straatnaam behoort tot de mogelijkheden.

Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van twee D66-raadsleden. Zij drongen aan op postuum eerherstel voor de vervolgden. Uit het antwoord van het college blijkt dat Roermond in 2008 tijdens een bijeenkomst in het Limburgs Museum, bij monde van de toenmalige wethouder van Cultuur, al excuses heeft aangeboden voor de gebeurtenissen in de vroege zeventiende eeuw.

Burgemeester en wethouders willen ook initiatieven ondersteunen die de heksenvervolging in de belangstelling brengen en houden. Niet alleen vanwege het historisch belang maar evengoed vanwege „parallellen met het heden”, aldus het gemeentebestuur.

Nationaal eerherstel

In Roermond werden destijds zo’n 75 mensen, voornamelijk vrouwen, ter dood gebracht vanwege een vermeend pact met de duivel. Op de plek van de executie, de Galgenberg, staat nu een bordje met onjuiste en onvolledige informatie. Bij de Rattentoren (tot in de negentiende eeuw Heksentoren genoemd), de plek van het voorarrest en de verhoren, herinnert nu helemaal niets aan de processen van toen.

D66-raadslid Michael Kalthoff is tevreden met de voornemens van het college. Hij betreurt het wel dat het gemeentebestuur „geen oproep wil doen” aan de landelijke politiek. Dit vindt hij van belang omdat ondertussen een debat is ontstaan, onder aanvoering van onder anderen schrijver Susan Smit - auteur van De heks van Limbricht en De wijsheid van de heks - over een nationaal eerherstel.

Binnen historische kringen zijn de meningen over zo’n gebaar verdeeld. Sommigen vinden het te laat of vinden dat er in het verleden zoveel gruwelijks is gebeurd dat er wel heel vaak sorry moet worden gezegd.