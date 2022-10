Oostenrijkse bondspresident Van der Bellen herkozen voor tweede termijn

De Oostenrijkse bondspresident Alexander Van der Bellen is zondag bij de verkiezingen herkozen voor een tweede termijn. Na het tellen van nagenoeg alle stemmen, per post uitgebrachte stemmen uitgezonderd, stond de 78-jarige Van der Bellen op 56,1 procent van de stemmen. Omdat hij daarmee meer dan de helft van de kiezers achter zich schaarde, is een tweede verkiezingsronde niet nodig. De tegenstrever die nog het dichtst in de buurt kwam van Van der Bellen was Walter Rosenkranz namens de radicaal-rechtse FPÖ, met 17,9 procent.

Van der Bellen had concurrentie van zes mannelijke tegenkandidaten, maar stond in aanloop naar de verkiezingen al ver voor in de peilingen. De afgelopen jaren won hij het vertrouwen van de bevolking door zijn opstelling in tijden van nationale crisis. In zijn eerste termijn als bondspresident, die in 2016 begon, zorgde hij onder meer voor stabiliteit na de val van de Oostenrijkse regering in 2019 en het aftreden van de in een corruptieschandaal verwikkelde bondskanselier Sebastian Kurz in 2021. Dat deed hij door onder meer kanseliers te benoemen en sommige benoemingen van ministers juist te blokkeren, omdat hij hen gevaarlijk achtte voor de rechtsstaat.

De herkozen bondspresident benadrukte in een eerste toespraak het behalen van een absolute meerderheid „erg serieus” te nemen. „Ik was absoluut niet zeker dat het zou gebeuren, maar het gebeurde en ik ben er erg blij mee”, aldus Van der Bellen in gesprek met nationale omroep ORF. Tegenkandidaat Rosenkranz feliciteerde op zijn beurt Van der Bellen met zijn herverkiezing. De poststemmen worden maandag geteld, waarna de officiële uitslag volgt.