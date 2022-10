Nederland voetbalt tegen Frankrijk in kwalificatie voor EK 2024

Het Nederlands elftal speelt in de kwalificatiepoule voor het Europees Kampioenschap in Duitsland van 2024 tegen Frankrijk. Vanwege de tegenvallende resultaten in de Nations League zat de wereldkampioen van 2018 in pot 2, als één van de sterkst mogelijke tegenstanders van het in pot 1 ingedeelde Nederland. Ook Ierland, Griekenland en Gibraltar zijn tijdens de loting in Frankfurt in groep B geplaatst. Alleen de nummers 1 en 2 van de poule zijn zeker van kwalificatie van het prestigieuze landentoernooi.

De kwalificatiereeks gaat in maart 2023 van start, ongeveer drie maanden na de finale van het WK in Qatar. Hoe Nederland en Frankrijk er dan aan toe zijn, is lastig te voorspellen. Frankrijk presteerde matig in de Nations League, en eindigde als derde achter Kroatië en Denemarken. Maar omdat de selectie van coach Didier Deschamps uitpuilt van de wereldsterren — Kylian Mbappé, Karim Benzema, Paul Pogba — zijn de Fransen altijd nog één van de favorieten in Qatar, volgende maand.

De laatste keer dat Nederland en Frankrijk elkaar troffen, in 2018, stond Oranje nog onder leiding van Ronald Koeman. Hij staat in de kwalificatiereeks voor het EK opnieuw aan het roer, als hij het stokje weer heeft overgenomen van Louis Van Gaal, die na het WK stopt. Koemans elftal won toen in De Kuip in Rotterdam met 2-0. De laatste ontmoetingen met Ierland (1-1) en Griekenland (2-1 verlies) zijn alweer zes jaar geleden. Het nietige Gibraltar werd vorig jaar nog met ruime cijfers (6-0) aan de kant gezet.