Max Verstappen tóch wereldkampioen, na minutenlange onduidelijkheid over puntentelling

Max Verstappen is zondag nét aan voor de tweede keer wereldkampioen Formule 1 geworden. Op het fameuze Suzuka-circuit in Japan werd de race door hevige regenval al na twee ronden werd stilgelegd. De herstart liet zo lang op zich wachten, dat Verstappen na de onderbreking weinig tijd over had om genoeg puntenverschil met zijn concurrenten te behalen om vier races voor het einde kampioen te worden. De FIA benoemde hem vervolgens tot wereldkampioen, terwijl hij er zelf van overtuigd was dat nog niet te zijn.

Na afloop van de race was er grote onduidelijkheid over de puntentelling. Volgens de telling van de één had Verstappen net niet gewonnen, omdat hij slecht 75 procent van de behaalde punten zou krijgen. De internationale autosportfederatie FIA besloot de Nederlandse racer, gebaseerd op een detail in de regels, wél volledige punten toe te kennen — waardoor Verstappen toch wel genoeg punten had voor het kampioenschap. Het duurde een tijdje voordat hij daar zelf ook van overtuigd was.

Om 07.00 uur Nederlandse tijd ging de race van start, in de almaar heviger wordende regen. Na twee ronden, die Verstappen zonder problemen doorkwam, hing de rode vlag uit en moesten de coureurs van de kletsnatte baan af. Verschillende coureurs waren toen al hun grip kwijtgeraakt en van de baan gegleden. Racers die vlak achter andere wagens reden konden door opstuivend water nauwelijks wat zien.

Hervatting

In de pitstraat begon het lange wachten totdat de FIA het verantwoord achtte om de race te hervatten. Het ging intussen alleen maar harder regenen in Japan. De afwatering op het circuit was slecht, waardoor het water op sommige plekken in grote hoeveelheden naar beneden stroomde. Na een pauze van ruim twee uur kregen de duizenden in regenkleding gehulde op het circuit aanwezige fans het goede nieuws. Even voor half tien gingen de coureurs weer rijden, de eerste rondes achter de safety car.

Verstappen moest acht punten meer scoren dan zijn rivaal Charles Leclerc van Ferrari en zes meer dan zijn teamgenoot Sergio Pérez. Voorafgaand aan de race was hij zeker van de titel als hij de race over de volledige afstand zou winnen én de snelste ronde in de race zou rijden. Omdat het in Japan nu al om 17.00 uur donker wordt, en de race om iets voor 16.30 uur lokale tijd verder ging, was er niet meer genoeg tijd om 53 ronden te rijden.

Omdat hij als nummer één aan de race begon en dus geen last had van vertroebeld zicht door zijn voorgangers, ging Verstappen, sowieso sterk in de regen, voortvarend van start. Met iedere ronde liep hij iets uit op Leclerc, die vooral druk was Pérez van zich af te houden. Uiteindelijk won hij de race met grote overmacht. Het verschil tussen Verstappen en Leclerc bedroeg uiteindelijk bijna een halve minuut.