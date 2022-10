Kwam de explosie op de Krimbrug door een truck, een boot of een raket ?

Volgens de Russische autoriteiten is de aanval op de Krimbrug op zaterdagmorgen uitgevoerd met een vrachtwagen vol explosieven. Maar op sociale media gingen vrijwel meteen andere verklaringen rond. Wat is er gebeurd? Drie mogelijke scenario’s.

1 Een bom in een vrachtwagen

Volgens het Nationale Antiterrorisme Comité van de Russische Federatie blijkt uit „voorlopige gegevens” dat de Krimbrug is beschadigd door een „explosie van een vrachtwagen”, die vanaf het Russische vasteland naar de Krim reed. Op beelden van bewakingscamera’s is te zien dat een truck met een witte oplegger zich dicht bij het epicentrum van de explosie bevindt. Vrachtvervoer over de brug wordt van tevoren gecontroleerd – er is apparatuur om opleggers van trucks te scannen. Telegramkanaal Mash publiceerde echter beelden van een witte oplegger die naast de weg staat. Op bevel van de politie opent de chauffeur de deuren van de oplegger, maar de agent werpt slechts een vluchtige blik naar binnen. Mogelijk had de chauffeur geen weet van de aanslag en is de truck op afstand tot ontploffing gebracht. Telegramkanaal Baza en de Russische krant Moskovski Komsomolets meldden dat chauffeur Machir Joesoebov op een internetbeurs een opdracht had aangenomen van een transportbedrijf uit Oeljanovsk, voor het vervoer van 21 ton folie van de zuidelijke stad Armavir naar Simferopol op de Krim. Een dergelijke opdracht is niet moeilijk om in scène te zetten: in 2020 wist de Oekraïense geheime dienst SBOe tientallen Russische huurlingen te werven voor een ‘bewakingsklus’ in Venezuela. De mannen werden echter opgepakt in Wit-Rusland, voordat ze in Oekraïne konden worden aangehouden.

Aanslag op Krim-brug is klap voor Poetin en opsteker voor Oekraïne

2 Een aanval over of onder water

Op sociale media werd er druk over gespeculeerd: op een van de video’s met bewakingsbeelden lijkt er iets op het water te bewegen, vlak voor het moment van de explosie. Een op afstand bestuurbare boot gevuld met explosieven? Op 21 september meldden de Russische autoriteiten op de Krim dat een dergelijke ‘drone boat’, of Unmanned Surface Vessel (USV) was aangespoeld in de buurt van de marinehaven van Sebastopol. Op foto’s was een donkergrijs laag bootje te zien dat was voorzien van sensoren.

Mogelijk was de drone boat van Amerikaanse makelij – zogeheten ‘Unmanned coastal defense vessels’ maakten deel uit van een van de Amerikaanse leveringen van militair materieel aan Oekraïne. De onbewapende bootjes zijn bedoeld voor verkenning, maar kunnen waarschijnlijk vrij eenvoudig met explosieven worden uitgerust. Maar de vraag blijft: is er op de beelden wel een bootje te zien? Of is het golfslag?

3 Een langeafstandsraket

Oekraïne vraagt er al maanden om: Amerikaanse langeafstandsraketten. De GMLRS-raketten die de VS nu leveren voor de aan Oekraïne geschonken HIMARS en MLRS-lanceersystemen hebben een bereik van zo’n 80 kilometer. Met het zogeheten MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) kunnen echter afstanden tot 300 kilometer worden overbrugd. Tot nu toe heeft Washington laten weten de levering van ATACMS niet te overwegen. Volgens sommige analisten echter is de raket mogelijk in het geheim ter beschikking gesteld. Beelden van HIMARS-lanceersystemen in Oekraïne waarop de lanceerbuizen met een paneel of een doek waren afgedekt, voedden dit gerucht. In de lanceerinstallatie van het HIMARS-systeem passen zes ‘gewone’ raketten, maar slechts één ATACMS.

Geheime leveringen van ATACMS zouden een verklaring kunnen zijn voor de Oekraïense aanval op een Russische luchtmachtbasis op de Krim in augustus, ruim buiten het bereik van de GMLRS-raketten. De ATACMS kan een lading van 250 kilo springstof met grote precisie op een doel brengen – wat genoeg lijkt voor de schade op de Krimbrug. Overigens heeft Oekraïne ook een eigen raketsysteem voor de lange afstand in ontwikkeling, de Hrim-2, maar onduidelijk is in hoeverre dit operationeel is.