Afgelopen maandag speelde in de National Football League (NFL) Los Angeles Rams tegen San Francisco 49ers. Aan het eind van het tweede kwart bestormde een man het veld gewapend met een fakkel waar roze rook uit stoomde. Op zijn T-shirt stond ‘Right to Rescue.com’. Drie beveiligers achtervolgden hem. Een daarvan kreeg trammelant met de eigen benen en rolde in zijn eentje over het gras. De andere twee konden de activist maar niet te pakken krijgen. Hoe langer hij rende, hoe groter de roze mist werd. Een commentator klaagde dat het afgelopen moest zijn met die gender reveals. Rams’ Bobby Wagner dook met zijn 1.83 meter en 109 kilogram naar voren en tackelde de veldbestormer, daarbij geassisteerd door teamgenoot Takkarist McKinley, met 1,88 meter lengte bij 118 kg. Beide American-footballspeler in complete uitrusting.

De ietwat verfrommelde activist werd afgevoerd, de roze rook verdunde en het spel werd hervat. De Rams verloren met 24-9. Na afloop zei Bobby Wagner: „Ik zag dat de beveiliging in de problemen zat, dus ik dacht: ik help ze even.” Dat dacht ik over de idealist die rook uitstotend over een veld was gaan rennen om het spel te onderbreken van afgetrainde halfreuzen die hun brood verdienen met tackelen: ‘Die zit in de problemen. Help hem even.’

De activist wilde aandacht voor een rechtszaak die in Washington County diende. De staat Utah tegen Wayne Hsiung en Paul Picklesimer. In 2017 waren die twee mannen de Smithfield-varkenshouderij binnengedrongen om daar misstanden vast te leggen. Ze filmden lijdende zeugen, dode biggen en biggen die zo goed als dood waren. Twee daarvan, Lily en Lizzie, namen ze mee. De beelden uit de stal en die van de reddingsactie, maakten ze openbaar.

Niks reddingsactie, zei de staat Utah en klaagde ze aan voor inbraak en diefstal van twee biggen met een gezamenlijke waarde van 84 dollar. Het onderzoek duurde vijf jaar. FBI-agenten deden invallen in dierenopvangcentra en knipten bij een big een stuk oor af voor dna-onderzoek. Bij de rechtszaak werd per dief vijf jaar gevangenisstraf geëist. De in de stal gemaakte opnames mocht de jury niet zien. De jury was bovendien anoniem, zoals bij gevaarlijke criminelen kaliber ‘El Chapo’ wordt geëist. Meer dan een zaak tegen twee biggendieven, leek dit een zaak tegen klokkenluiders die de misstanden in de bio-industrie aan consumenten toonden.

Van de actieve NFL-spelers is Bobby Wagner de enige met meer dan veertienhonderd tackles op zijn naam. Die op de activist was, bezien vanuit de klokkenluiders, de meest efficiënte van zijn carrière. Het filmpje waarin hij de veldbestormer een doodsmak serveert, was zaterdag al zes miljoen keer bekeken en zorgde voor de grootste bezoekerspiek ooit op de site van Right to rescue. Dat toont de kracht van de betrokken topsporter. Wagner zei met de tackle de beveiliging te helpen, maar de activist was pas echt geholpen.

Hsiung en Picklesimer werden zaterdag vrijgesproken. Voor het recht op redden was dat een historische overwinning. Een noodlijdend dier uit een stal halen, wordt steeds meer gezien als het bevrijden van een hond uit een hete auto.

Carolina Trujillo is schrijfster.