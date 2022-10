Het nieuwe adverteren voltrekt zich ‘naadloos’

Wie nieuwssite Nu.nl opent, ziet opvallende, vaak kleurrijke advertenties. Zowel aan weerszijden van, als boven de homepage. Moederbedrijf De Persgroep Media (DPG) kondigt aan daar vanaf deze maand verandering in te brengen met hun seamless ads: online advertenties die door de vormgeving naadloos aansluiten op de artikelen. Sinds afgelopen week lopen er twintig tot dertig campagnes. Dat gebeurt nog niet bij alle titels van DPG, de uitgever van onder meer Nu.nl, AD en de Volkskrant.

Daar is niet iedereen even blij mee. Dit riekt zelfs naar misleiding, twitterde mediawatcher Alexander Klöpping. „Seamless ads werden ‘5 keer meer aangeklikt’ [volgens DPG red.]. Dat zal wel he-le-maal niks te maken hebben met het feit dat je niet meer simpel kunt zien dat het een advertentie is.” De media-ondernemer en podcastmaker maakte zich dit jaar nog los van een langlopend conflict met DPG, door zijn online kiosk Blendle te verkopen.

Van misleiding door de seamless ads is volgens Stefan Havik, algemeen directeur digitale marketing bij DPG, geen sprake. De advertenties zijn herkenbaar als zodanig door een opvallende knop die naar de website van de adverteerder linkt, bovendien staat het woord ‘advertentie’ er „duidelijk” boven, zegt hij.

Wat is er aan de hand met deze nieuwe advertentiestijl? Zijn seamless ads een zakelijk slimme zet – zoals DPG het presenteert, of ondergraven journalistieke merken hiermee hun eigen reputatie?

DPG presenteert de advertenties als logische evolutie van de huidige standaardformaten in online adverteerdersland. Die formaten liggen vast, en hebben bijvoorbeeld een omvang van 728 bij 90 pixels. Seamless ads bewegen daarentegen mee met de breedte van de artikelen waar ze in staan. Zo passen ze beter in het ontwerp van apps en websites. Daarnaast laden de naadloze advertenties volgens DPG sneller dan de oude formaten en nemen ze de „look & feel” over van de websites waarop ze staan.

De woordkeuze was wel erg ongelukkig zo Een DPG-woordvoerder over seamless ads

Aanvankelijk schrijft DPG op de eigen website dat de advertenties dezelfde „kleuren, lettertypes en afbeeldingsgroottes” krijgen als de artikelen waar ze in staan. Maar na de ophef op Twitter paste het bedrijf die beschrijving aan. Nu staat er dat het ontwerp van de advertenties „lijkt op die van de nieuwstitel”, maar dat ze een „afwijkend lettertype en een afwijkende achtergrondkleur” krijgen. Een DPG-woordvoerder legt uit: „Dat hebben we naar aanleiding van de tweets van Klöpping aangepast. De woordkeuze was gericht op adverteerders en wel erg ongelukkig zo. Je kon erin lezen dat de advertenties zoveel mogelijk op de artikelen zouden lijken, terwijl we intern al hadden overlegd dat het onderscheid zo belangrijk is. Daar mag geen verwarring over bestaan.”

AlexanderNL Alexander Klöpping Goh, een opvallende verandering van koers qua de nieuwe SEAMLESS ADS van DPG Media. De nadruk ligt nu op het *onderscheid* tussen advertentie en redactionele inhoud, in plaats van het gebrek daaraan. Stilletjes hebben ze de site aangepast. De site nu vs vorige week: https://t.co/4nEXWXkj9V 3 oktober 2022 @ 10:01 Volgen

Niet alleen Klöpping, maar ook andere journalisten en vakgenoten maken zich desalniettemin zorgen over de nieuwe advertentiestijl. „Dit ga ik intern bespreken”, zegt een lid van de redactieraad van het AD. „Het lijkt me in ieder geval geen goed idee”, zegt de redacteur, die niet met zijn naam in de krant wil. Een freelance journalist die voor DPG werkt schrijft in een kritische tweet: „Investeer dat geld in goede relaties met abonnees, een eigen identiteit voor ieder product en bovenal goede journalistiek. Dán ben je een mediabedrijf. Niet als je het bedrijfsleven naar de mond praat.”

Wat staat er op het spel? Stefan Havik van DPG schetst het perspectief van de uitgever. De uitgever wil „concurreren met” of in elk geval „minder afhankelijk zijn van” techreuzen als Google en Facebook. Seamless ads passen in een strategie waarbij „we meer regie willen krijgen over onze advertenties”. Tweeëneenhalf jaar geleden begon DPG met een verandering van het verdienmodel, zegt Havik. Het bedrijf wil af van de alomtegenwoordige, door techreus Google georganiseerde flitsveilingen, die bepalen welke adverteerder advertentieruimte krijgt. „Hierdoor lekte doorgaans de helft van onze inkomsten weg naar grote techbedrijven”, aldus de directeur digitale marketing. Desalniettemin wordt nog steeds veel advertentieruimte door Google verdeeld via veilingen.

Niet te veel storen

Seamless ads worden daarentegen enkel aangeboden in het eigen advertentie-ecosysteem van DPG. Zo probeert het bedrijf adverteerders weg te lokken bij de grote techreuzen, legt Havik uit. Wel heeft DPG van die bedrijven geleerd dat er meer op advertenties wordt geklikt als ze qua vormgeving beter passen bij hun online omgeving. „ Een bedrijf als Facebook is ontzettend effectief met hun advertenties, die naadloos aansluiten op de berichten die je op je tijdlijn ziet.” En warempel, de nieuwe advertenties lijken bijna sprekend op een Facebook- of Instagram-ad.

Wat bij effectiviteit een grote rol speelt, zegt Havik, is dat gebruikers niet te veel door reclames „gestoord” willen worden tijdens hun bezoek – het „schreeuwerige” leidt op de verkeerde manier af. Dat blijkt ook uit de gebruikersonderzoeken van DPG, zegt de directeur.

Maakt DPG zich zorgen over reputatieschade en het algehele vertrouwen in de media? Havik: „We moeten ons niet gek laten maken, velen willen nog voor onze producten betalen.”

De advertentie-inkomsten van Nederlandse dagbladen dalen al jaren. In 2023 bedroegen die volgens de brancheorganisatie voor nieuwsmedia rond de 224 miljoen euro. Het plaatst uitgevers voor een dilemma. Optie 1: trends in de advertentiewereld bijbenen, met als risico reputatieschade of erger: misleiding. Optie 2: minder haast maken met het volgen van advertentietrends, wat weer als nadeel kan hebben dat uitgevers inkomsten mislopen, en de financiële gezondheid van een bedrijf verslechtert.

Communicatiewetenschapper Simone Krouwer ziet dat dilemma ook, maar is in het geval van de seamless ads wel „teleurgesteld”, vooral als het gaat om de berichtgeving daarover door DPG zelf. Die had wat terughoudender mogen zijn, zegt ze.

Krouwer deed als promovendus vier jaar lang onderzoek naar branded content: reclame die eruitziet als journalistiek, zoals een gesponsord artikel of een journalistieke video die in opdracht van een adverteerder is gemaakt. Voor haar onderzoek werkte ze geregeld samen met mediabedrijven, waaronder DPG.

„Het enige dat je als journalistiek bedrijf hebt, is je reputatie, je betrouwbaarheid. Die op het spel zetten is niet iets positiefs.” Advertenties duidelijk labelen als zodanig is juist ontzettend belangrijk, zegt Krouwer. Met veel tamtam iets als ‘seamless’ presenteren wekt niet de indruk dat je daar waarde aan hecht, zegt de communicatiewetenschapper.

Misleiding

Dat het woord ‘advertentie’ boven de seamless ads komt te staan, stelt Krouwer dan weer wat gerust. „‘Advertentie’ is een duidelijk label, dat gaat beter dan bij sommige andere advertentievormen, waar bijvoorbeeld ‘branded content’ boven staat, wat nogal vage term is.”

Toch wil Krouwer uitgevers waarschuwen: „Met campagnes die door een bepaalde groep nauwelijks meer te herkennen zijn, kun je misschien meer kliks genereren. Maar op het moment dat mensen erachter komen dat het reclame is, gaan gevoelens van misleiding omhoog en haken ze af, blijkt uit onderzoek.”

Krouwer wil nieuwe advertentievormen „absoluut” niet afschrijven, uitgevers hebben inkomsten nodig, zegt ze. „Maar wees altijd duidelijk over waarom je iets doet, bijvoorbeeld om journalistiek betaalbaar te houden. Geef lezers geen reden om te zeggen: ‘ik haak af, hier wil ik niet meer voor betalen’. Journalistiek is een groot goed.”

Peter Kerkhof, hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit nuanceert dat lezers niet veel nodig zouden hebben om af te haken. Het is vooral belangrijk dat vorm en inhoud aansluiten bij het publiek, zegt Kerkhof. „Er zijn talrijke verschillende factoren die meespelen. Heeft het publiek bijvoorbeeld meer tolerantie voor opvallende, of juist naadloze advertenties?”

Ook dosering is cruciaal, zegt Kerkhof. „Wanneer je eerst langs vier advertenties moet scrollen voordat je een artikel kunt lezen, wekt dat meer irritatie op. Maar bij de ene journalistieke site past zoiets beter dan bij de andere.”

Als het specifiek om seamless ads gaat zoals DPG die presenteert, zijn die volgens Kerkhof minder kwalijk dan bijvoorbeeld advertenties met een „redactionele look en feel”, die geschreven zijn als ware het een ‘echt’ artikel met een journalistiek-aandoende kop, of bijvoorbeeld een journalistiek-aandoende vorm zoals een reportage of interview. „Dat levert meer verwarring op dan bij de seamless ads, waarbij ruimte vrijgemaakt is voor de merknaam en het logo van de adverteerder.”

Ook over reputatieschade maakt Kerkhof zich minder zorgen. „Hoe betrouwbaar een medium wordt ervaren is toch vooral afhankelijk van je politieke kleur. En bijvoorbeeld van de relatie tussen politiek en media.”

Klöpping, die het vuurtje rond de advertenties flink wist op te stoken, bleef vorige week doortwitteren over het heikele thema. Zo kocht hij alvast – bij wijze van stunt – het domein ‘seamlessads.nl’. „Waar zal ik dit eens naar door laten sturen?” Eronder staat een link naar de wikipediapagina van de Chinese muur, een term die in de journalistiek gebruikt wordt om de scheiding tussen redactie en uitgeverij weer te geven. De ‘Chinese muur’ brokkelt af, lijkt Klöpping te willen zeggen. Met de nieuwe seamless ads van DPG worden de grenzen tussen redactie en uitgeverij in elk geval opnieuw ingetekend.