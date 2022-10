Dat mijn klomp nog zou kunnen breken om iets wat oud-minister Henk Kamp (VVD) zegt, hield ik niet voor mogelijk. Niemand in Groningen koestert immers nog enige illusie omtrent Kamp.

Maar nu zei hij een heel eenvoudig zinnetje waarvan ik bijna een hulpeloze lach- of huilbui kreeg, je weet soms niet te kiezen. Hij zei: „Wij zaten helemaal vol goede bedoelingen.” En hij herhaalde dat nog eens.

Ik zie Kamp nog staan, in de Boshal in Loppersum, januari 2013. De hal zat helemaal vol mensen die zich, net als mijn buurman en ik, van de aardbeving bij Huizinge in augustus rot geschrokken waren. De NAM zag niet langer kans te ontkennen dat er nooit en te nimmer een zware aardbeving zou plaatsvinden. Dus daar waren ze, minister Kamp en de toenmalig directeur van de NAM, om met ons te praten.

Maar Kamp kwam helemaal niet praten. Die kwam met cijfers goochelen, die wilde niets zeggen behalve dat er veel ‘onderzoek’ nodig was en toen iemand in de zaal zei dat het toch een mensenrecht was om veilig te wonen, snauwde hij: „Laten we nu niet meteen de mensenrechten erbij halen. We moeten niet overdrijven.” Vervolgens verhoogde hij de gaswinning dat jaar spectaculair, wat hij natuurlijk niet aankondigde daar in die Boshal.

Dat noemt hij nu „vol goede bedoelingen zitten”.

De oud-burgemeester van Slochteren zei tijdens zijn verhoor: „Had toen gezegd ‘we weten nog niet alles en we gaan meer onderzoek doen, maar één ding is zeker, die gaswinning gaat voorlopig niet meer omhoog’. Dan had je een heel ander uitgangspunt gehad.”

Toenmalig minister Henk Kamp (VVD) beantwoordt in 2013 vragen van bewoners van Loppersum. Foto: Kees van de Veen

Zo is het. Maar Kamp was helemaal niet geïnteresseerd in de Groningers. Dat ze bang waren, dat hun huizen scheurden, noemde hij destijds koeltjes ‘a fact of life’.

Dat Shell en Exxon, samen de NAM, zich daar ook totaal niet voor interesseerden, dat begreep hij wel, verklaarde hij tegenover de Parlementaire Enquêtecommissie. Die wilden nu eenmaal geld verdienen.

Ik snap dat niet. Hoe haalden toentertijd president-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon en Exxon-topman Joost van Roost het in der lui hersens, ziende dat er zoveel schade aangericht werd, om een boze brief te schrijven dat de productie niet naar beneden mocht? Waarom moeten we de kwaadaardige onverschilligheid van ‘topmensen’ uit het bedrijfsleven kunnen begrijpen?

En het gaat maar door. Laatst was er nog weer een oud-Shell-man, Jilles van den Beukel, bij Nieuwsuur om te spreken over de mogelijkheid om toch weer gas te winnen in Groningen en die verbond doodleuk heel precies kubieke meters gas aan hoeveelheden aardbevingen en hun zwaarte en wist te vertellen dat dat een acceptabel risico was. Wist-ie gewoon!

Dat de NAM in het begin bepaalde hoeveel schadevergoeding er betaald werd, vond Kamp ook nog steeds heel logisch: „De NAM veroorzaakte de schade, dan ben je er volgens de wet aan gehouden om die schade te vergoeden. Het was in het begin de aangewezen constructie.” Vindt Kamp het ook heel logisch dat als iemand keihard tegen zijn auto knalt, dat die dan zelf mag bepalen hoeveel hij gaat vergoeden? Denkt hij dat het zo in de wet staat? Dat het niet soepel liep met die schade-uitkeringen kwam trouwens door de plaatselijke bevolking. Die was zo wantrouwend geweest, zei Kamp.

Hè wat vervelend nu. En dat terwijl hij zo één en al goede bedoelingen was.